Así es como WhatsApp salvó la vida de un joven y su familia atrapados por los terremotos en Turquía

Es innegable que las redes sociales han traído y establecido malos hábitos dentro de nuestra sociedad, pero a su vez estas plataformas ofrecen una infinidad de aspectos positivos. El último ejemplo de ello es como un estado de WhatsApp permitió a las autoridades turcas encontrar y salvar a un joven y su familia que habían quedado atrapados después de los graves terremotos que han ocurrido en dicho país y Siria.

Una de las pegas más repetidas con el tema de las redes sociales e internet, es que los usuarios están constantemente conectados y se puede saber en todo momento dónde se encuentran. La privacidad de la ubicación es algo recurrente, y una de las tareas en las que más trabajan este tipo de compañías, pero estar localizable todo el tiempo también tiene su aspecto positivo, sobre todo cuando tu vida está en juego.

Y quien dude de ello que le pregunte a Boran Kubat, un joven turco, que quedó atrapado entre los escombros de su edificio por culpa del terremoto. "Estábamos durmiendo cuando se produjo el terremoto. De repente, todo se oscureció y mi madre cayó cerca de mí", cuenta el joven.

20-year-old Boran Kubat was pulled out alive from the rubble in Türkiye's earthquake-hit region after his friends noticed his call for help on social media #TurkiyeQuakes pic.twitter.com/kmamFf2osK — TRT World (@trtworld) February 7, 2023

Por suerte para él, y para su madre, abuela y tíos con los que estaba la casa, Kubat tenía su móvil a mano y pudo subir un vídeo a su estado de WhatsApp para pedir ayuda. "Todos los que vean esto por favor vengan a ayudarnos. ¡Ahora, todos vengan a ayudarnos!".

Al ver el vídeo, fueron sus amigos quienes corrieron a socorrerle y a alertar a los múltiples equipos de rescate de la situación, por suerte pudieron sacar a la familia con vida de entre los escombros del edificio donde residía. Según los datos de Reuters ya son más de 35.000 las víctimas mortales por este seísmo y al menos 24 millones de turcos y sirios se han visto afectados por los daños causados.

Por suerte, las redes sociales están siendo un buen aliado para paliar las pérdidas producida por el terremoto, ya sea para mostrar la ubicación de personas atrapadas y poder salvarlas, como también como método de concienciación y canal por el que se está organizando la ayuda internacional.