Javier Oliván, número dos de Zuckerberg, se convierte en un nuevo nómada digital en España

Ser la mano derecha de una de las personas más importante e influyentes del mundo como lo es Mark Zuckerberg no es algo fácil, y menos todavía si has nacido y te has criado a miles de kilómetros en el pequeño municipio de Sabiñánigo (Huesca). Aun así, Javier Oliván lo ha conseguido y es el responsable global de operaciones (COO por sus siglas en inglés) de Meta, y gracias a la nueva Ley de Startups de España, Oliván va a comenzar a teletrabajar desde nuestro país.

Fue en 2007, cuando Javier Oliván inició su andadura en Meta (en su momento todavía llamada Facebook) como jefe de Crecimiento Internacional de Facebook y poco a poco con el paso de los años y sus buenos resultados ha ido creciendo hasta que en 2022, después de la dimisión de Sheryl Sandberg, se convirtió en el COO de Meta y número dos de Mark Zuckerberg.

Probablemente sea el español que más éxito haya tenido jamás en Silicon Valley, y es que "Javi" como le llama Zuckerberg, se ha ganado la confianza total del CEO de Meta. Pero tan solo unos meses después del anuncio, Oliván ha decidido volver a España impulsado sobre todo por la denominada Ley de Startups que se aprobó en diciembre.

Oliván quien fue cesado por Meta Platforms el pasado 1 de enero, pasaará a formar parte de la filial en España de la compañía, llamada Facebook Spain SL, que controla todas las apps dentro de nuestro país. El ejecutivo oscense tendrá un salario fijo anual de 939.000 euros a lo que se le suman otros bonus variables.

Oliván pasará a ser un trabajador en remoto en España con todas las ventajas que ofrece la nueva ley para nómadas digitales como tributar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes en lugar del IRPF o que se le aplique el régimen fiscal especial para personas que trabajan en el extranjero.

A pesar del cambio, el COO seguirá reportando a Zuckerberg y presumiblemente tendrá que viajar con bastante frecuencia a Estados Unidos para reunirse, ya que las nueve horas de diferencia horaria es un aspecto a tener en cuenta para que este nuevo sistema funcione. Según informó el diario The Wall Street Journal, Zuckerberg y los ejecutivos de la empresa pasarían a trabajar en remoto.

La llegada de un perfil tan especial en el sector tecnológico a España, da esperanzas a que el desarrollo de esta materia crezca considerablemente, ya que en los últimos años Oliván ha sido mecenas para varias startups españolas como Yaba, el agregador de vendedores de Amazon, Returnly, para las devoluciones de compras o la plataforma de encuestas Typeform.