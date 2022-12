El iPhone 14 Pro Max está agotado en Amazon, El Corte Inglés y MediaMarkt

Quienes quieran un iPhone 14 Pro Max para Navidad, llegan tarde. El modelo más premium de Apple está agotado en los principales distribuidores del mercado español. Además del buque insignia de la marca, también escasea el segundo a bordo, el iPhone 14 Pro. Las unidades disponibles se limitan a decenas y, en algunos casos, las entregas se harán en enero. En los últimos días, la firma más valiosa del mundo ha tenido problemas en su principal planta de ensamblaje, la de Foxconn en Zhengzhou, China. Unas dificultades que llegan en el trimestre clave de la compañía y que afectan a sus móviles más vendidos, que son los de gama más alta.

La falta de stock del iPhone 14 Pro Max afecta a Amazon, a El Corte Inglés y a MediaMarkt. En estos dos últimos casos, tampoco tienen disponibilidad en los establecimientos. En cuanto al iPhone 14 Pro, también escasea en estos comercios y las posibilidades de conseguirlo son limitadas.

"Temporalmente sin stock. Estamos trabajando para volver a tener stock", es el aviso de Amazon para los usuarios que quieren hacerse con un iPhone 14 Pro Max. No hay ni uno, en ningún color, ni en ninguna capacidad. La última versión del móvil de Apple ha salido en cuatro tonos y con cuatro opciones de almacenamiento 128 gigabytes (GB), 256 GB, 512 GB y 1 terabyte (TB). El gigante del comercio electrónico no tiene disponibilidad para ninguna de las 16 combinaciones posibles. La siguiente versión más premium de Apple, el iPhone 14 Pro, también escasea (y mucho) en Amazon. Solo se puede adquirir la versión dorada de mayor capacidad. El resto están agotados.

En MediaMarkt los iPhone 14 Pro Max ni siquiera están catalogados en la web. No hay. Pero tampoco en tienda física, como confirman los dependientes por teléfono. La falta de existencias se extiende a todos los modelos del iPhone 14 Pro y no hay visibilidad sobre cuándo recibirán el producto. Ni en el canal online, ni en los establecimientos. "Desafortunadamente, no hay entrega posible", indica el carrito de la compra.

"¡Solo queda una unidad en web!", es la cantidad de stock para el iPhone 14 Pro Max en El Corte Inglés. Solo queda un móvil de este modelo en dorado y de 1 TB. En el caso del iPhone 14 Pro hay más oferta, quedan dos colores de la mayor capacidad, hay existencias del de 512 GB, pero la entrega aproximada es el 12 de enero de 2023. En color negro, aunque lo entregan esta misma semana, solo hay seis unidades. Del de 256 GB hay stock para dos colores y el de 128 GB está agotado en dorado, pero sí está en los otros tonos.

En los establecimientos de los grandes almacenes la fotografía no cambia mucho. Los dependientes confirman que el 14 Pro Max y el 14 Pro están agotados. Los móviles se pueden reservar, aunque la fecha de entrega es indeterminada. Al preguntar por una estimación, el plazo que calculan es de entre un mes y un mes y medio.

El problema que tiene Apple es que no tiene oferta de sus modelos más demandados, que son lo de más alta gama. La gran mayoría del volumen de ventas de la marca procede de los modelos Pro, en concreto, entre el 85% y el 90% del total de la facturación, según los datos de Wedbush Securities que cita The Wall Street Journal.

Además, las dificultades en la cadena de suministro llegan en el trimestre clave de Apple, de octubre a diciembre. La marca saca siempre su última versión del dispositivo en septiembre, de forma que el periodo empieza con un móvil nuevo para la campaña del Black Friday y para la de Navidad. El año pasado, la compañía facturó 71.628 millones de dólares solo por el iPhone, del total de los 124.000 millones obtenidos.

Problemas en la mayor fábrica de Apple

"Seguimos observando una elevada demanda del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. Sin embargo, prevemos una disminución en los envíos del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max respecto a lo que habíamos planificado, por lo que los clientes tendrán que esperar más de lo habitual para recibir sus nuevos productos", explicaba Apple a principios de noviembre.

La firma de la manzana se refería a las protestas que surgieron en la planta de Foxconn -la compañía que ensambla la mayor parte de sus productos- en Zhengzhou, China. Es habitual que los trabajadores trabajen en turnos cerrados y que duerman en las mismas instalaciones para evitar contagios por coronavirus. Sin embargo, hace días, el último anuncio de confinamiento debido un brote en la planta provocó las quejas de los trabajadores, que se negaban a adoptar la medida. Muchos de ellos abandonaron la compañía, que intentó traer a antiguos profesionales pagándoles un bonus.

Sin embargo, Foxconn sigue teniendo dificultades para controlar la situación, ya que no puede mezclar a los trabajadores no contagiados con los infectados. Por eso, la fábrica no está a pleno rendimiento y los atrasos en la cadena de producción no están resueltos. Esta Navidad, conseguir un iPhone 14 Pro será más difícil que nunca, algo que impactará en las cuentas de la firma más valiosa del mundo.