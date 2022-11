¿WhatsApp se podría hacer de pago? Zuckerberg dice a sus empleados que quiere monetizar la app

Fue la semana pasada durante una reunión con sus empleados, donde el CEO de Meta (anteriormente Facebook) Mark Zuckerberg, anunció que tenía intención de comenzar a monetizar las apps de mensajería que tiene la compañía, WhatsApp y Facebook Messenger, ya que lo veía algo mucho más cercano que comenzar a ganar dinero con el Metaverso.

Este final de año está siendo muy complicado para las compañías tecnológicas, se han producido las mayores olas de despidos jamás vistas en este sector y todo parece indicar que el constante crecimiento que tenían estas empresas durante la pandemia ha llegado a su fin.

Por esta razón, Meta entre las muchas otras tecnológicas están buscando nuevas maneras de monetizar sus servicios y poder seguir teniendo beneficios. La compañía propietaria de apps como Facebook o Instagram se decantó por impulsar el Metaverso, incluso cambiaron su nombre (Meta) para demostrar que iban en serio.

No obstante, los planes no están yendo como esperaban y mientras un 20% de todos los recursos de la compañía van a los Reality Labs (donde trabajan en el Metaverso) no se están viendo los resultados esperados y es que tal y como ha reconocido Zuckerberg, las oportunidades que puede brindar este universo digital serán en el futuro y ahora hay que buscar otras alternativas.

"Hablamos mucho de las oportunidades a muy largo plazo, como el metaverso, pero la realidad es que la mensajería empresarial va a ser probablemente el próximo gran pilar de nuestro negocio mientras trabajamos para monetizar más WhatsApp y Messenger" dijo durante una reunión con sus empleados, según Reuters.

WhatsApp es la app de mensajería número uno del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios, y mientras que en sus inicios tuvo una época de pago, desde hace muchos años es gratuita, salvo la versión premium de WhatsApp Business.

Por lo que es normal que Meta quiera sacar tajada de este producto tan popular, y para ello lo que parece que van a empezar a introducir nuevas funciones a las que solo podrás acceder si pagas por ellas. Aunque todo estos son suposiciones ya que ni Meta ni el propio Zuckerberg han dado detalles de los planes de futuro.

Lo más probable es que el WhatsApp de pago se aplique primero a las versiones para empresas, ya que parte de su negocio consiste en usar la app, aunque si la situación no mejora puede ser que se extienda al resto de usuarios también.