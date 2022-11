Las 6 claves para la productividad en una empresa, según Elon Musk

Puede gustarte o no, puedes estar muy alejado de sus opiniones y formas en las que lleva sus empresas, aun así, es difícil no prestar atención a los consejos del hombre más rico del mundo, ya que de alguna forma habrá tenido que llegar hasta ahí. Lo que busca Elon Musk es la productividad, y hoy te contamos cuáles son las 6 claves para conseguirla en una empresa, según él mismo.

La situación de Twitter bajo los mandos de Musk no está yendo como el esperaba, pero eso no significa que el magnate no confíe en que pueda revertirla. Para ello, esta semana envió un correo electrónico a sus trabajadores en el que les avisaba que iban a llegar unas semanas de "trabajo hardcore" lleno de horas largas y a alta intensidad.

Los empleados que se unieron a esta propuesta (tampoco les quedaba otra) recibieron un correo con 6 claves para poder conseguir la productividad deseada, el cual se ha filtrado, y ahora todos conocemos las claves que ha usado Musk en Tesla, Space X y pronto también en Twitter.

1. Evitar reuniones largas

Según Musk las reuniones largas hacen perder a los trabajadores tiempo y energía que podría ser mucho más valiosa si se invirtiera en otra cosa. Además, en lo que se refiere al trabajador, no suelen ofrecer beneficios para este ya que normalmente no podrán hablar todos y desalienta el debate entre otras cosas.

2. Abandona la reunión si no estás contribuyendo

Estar mirando sin hacer nada no ayuda, por eso el magnate opina que, si no vas a aportar ideas, no te va a afectar lo que se habla y no puedes tomar decisiones en la materia es mejor que no estés. "No es de mala educación abandonar una reunión, lo que es de mala educación es hacer perder el tiempo a la gente" dice en el correo.

3. Olvida la cadena de mando

La comunicación rápida hace que la toma de decisiones también lo sea, por ello para Musk es mejor que comentes directamente algo a un compañero antes que decírselo a tu jefe para que él se lo diga a otro jefe y se lo diga a tu compañero.

4. Sé claro, no ingenioso

Ser directo, simple y claro es muchísimo más efectivo y productivo que usar palabras técnicas y difíciles de comprender, la comunicación fácil lleva a la eficiencia.

5. Dejad de reuniros frecuentemente

Las reuniones se deben hacer para colaborar, solucionar problemas urgentes y cerrar frentes, una vez se haya hecho esto, tener reuniones un día sí y otro también no sirven para nada más que hacer a la gente perder el tiempo, según Musk. Hay otras formas, como enviar un mensaje o un email que no interrumpe el trabajo.

6. Utiliza el sentido común

Musk cree que, si una norma de la empresa no se puede aplicar a ti, no tiene sentido o no contribuye a mejorar la situación, no sigas las reglas ciegamente, sigue tus principios.