La incertidumbre en forma de email: 3.700 empleados de Twitter serán despedidos por correo

Ayer, los empleados de Twitter recibieron un tenebroso correo electrónico, que básicamente decía que este viernes a partir de las 9 de la mañana hora pacífica (17:00 en España) recibirían un email en el que serían notificados de su despido, según las informaciones dadas casi el 50% de la plantilla actual perderá su puesto de trabajo.

La situación económica mundial vive tiempos difíciles, pero por lo que dice Elon Musk, parece que Twitter está todavía peor. Es por ello por lo que el nuevo dueño de la app está llevando una serie de controvertidos cambios en la plataforma y en la estructura de la compañía.

Ya se cargó a los altos dirigentes en su primer día, y ahora va a por el 50% de los empleados. Tras muchos rumores en los últimos días, parece que este viernes 4 de noviembre ha sido el día fatal, donde 3.700 empleados de Twitter van a perder su trabajo.

Fue ayer cuando estos fueron notificados de manera interna que al día siguiente toda la plantilla iba a recibir un correo electrónico, aunque con algunas diferencias. En el caso de los empleados que van a perder su trabajo recibirán un correo electrónico en su cuenta de Twitter, mientras que los que lo reciban en su email personal seguirán formando parte del equipo.

Bajo el asunto de "Tu rol en Twitter" los trabajadores de la compañía del pajarito sabrán lo que les depara el futuro, aunque ya hay algunos que han visto su acceso a determinados servicios cortado, por lo que ya se temen lo peor.

Como medida de seguridad, y supuestamente para asegurar que los servicios de Twitter sigan funcionando, mañana todas las oficinas de la compañía estarán cerradas y todo el mundo trabajará desde casa. Las críticas y el descontento general no han tardado en aparecer, ya que esta manera de despedir a alguien demuestra poca empatía.

Aunque quizás esta jugarreta no le sale tan bien a Musk, ya que como señala la abogada Lisa Bloom, por ley si se efectúa un despido masivo se debe notificar a los trabajadores con 60 días de antelación para que puedan prepararse y adaptarse al cambio. Y de incumplirlo, cosa que va a hacer Musk, se pueden percibir multas de 500 dólares al día por cada despido, por lo que esta manera de rentabilizar Twitter le puede salir por la culata al multimillonario.

