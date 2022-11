Musk está ya en vías de hundir Twitter

Es la adquisición más sobrevalorada de la historia empresarial. Y con casi todo el equipo directivo despedido en el acto y con la plantilla en franca desesperación, es probablemente también la más caótica. Y sin embargo, en medio del carnaval en que se ha convertido la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk hay otro punto que pronto será evidente.

Puede que también sea el acuerdo financieramente más catastrófico de todos los tiempos.

Musk ya tiene todos los titulares que podría desear. El fundador de Tesla, que durante un tiempo fue el hombre más rico del mundo y quizás el empresario de más éxito en la actualidad, afirma que quiere convertir Twitter en una "plaza pública". Su objetivo es "ayudar a la humanidad".

Bueno, tal vez. Pero en realidad se convertirá rápidamente en un agujero negro financiero. Con miles de empleados con sueldos extravagantes, con un modelo de negocio que se tambalea incluso en los buenos tiempos, y con una feroz guerra de precios por un mercado publicitario de Internet que se reduce, por no mencionar las enormes deudas que hay que asumir para financiar la adquisición, sus finanzas parecen precarias. Claro que Musk tiene los bolsillos llenos, pero no necesariamente tan llenos.

Es indudable que la adquisición de Twitter por parte de Musk ha sido muy divertida. Tras lanzar su oferta de 44.000 millones de dólares por la compañía en primavera, Musk se retiró quejándose de las cuentas falsas. Después de que Twitter emprendiera acciones legales contra él, finalmente decidió seguir adelante con la adquisición de todos modos.

Al tomar el control de la compañía el viernes, informó que se nombró a sí mismo jefe ejecutivo en funciones, despidió rápidamente a los más altos ejecutivos, empezando por el CEO, y se dispuso a revertir muchas de las políticas más significativas de la compañía, incluyendo potencialmente la prohibición que pesa sobre el expresidente Donald Trump, mientras se nombraba a sí mismo Jefe Twit. Nunca hay un día aburrido en la oficina cuando Elon está cerca.

Sin embargo, aquí está la trampa. Twitter también es un negocio, y uno importante. Ya está claro que Musk pagó demasiado por su último juguete. Cuando lanzó la oferta, las acciones de Internet seguían cotizando a precios extravagantes. Desde entonces, las acciones de rivales como Meta, propietaria de Facebook y WhatsApp, y Snapchat se han desplomado espectacularmente. Si Twitter se hubiera limitado a seguir a su grupo de pares, valdría quizás 15.000 millones de dólares, e incluso eso es una estimación generosa. Musk ya ha pagado 30.000 millones de dólares más de lo que realmente.

Y sin embargo, eso no es lo peor. Todos los altos ejecutivos han sido despedidos, se ha dicho al personal que tienen que cambiarlo todo, y los ingenieros de software de Tesla han sido reclutados para reescribir su código, a pesar de que no está claro qué tienen en común el software de automóviles y el de las redes sociales (a menos que el plan sea conducir a Twitter por un acantilado). No se trata precisamente de un libro de texto sobre cómo gestionar una adquisición. ¿Palabras de ánimo para integrar el equipo? ¿Un plan de traspaso gradual? ¿Una transición bien calculada, combinada con reuniones para asegurar a los clientes clave que el barco se mantiene firme a pesar del cambio de timón? No hay nada de eso. En su lugar, Musk se limita a prender fuego a toda la empresa con la esperanza de que surja algo mejor de las cenizas.

Twitter no es un negocio barato. Tiene 7.500 empleados con una remuneración media de más de 250.000 dólares

Eso es, por decirlo suavemente, optimista. Twitter no es un negocio barato. Tiene 7.500 empleados con una remuneración media de más de 250.000 dólares. Tiene oficinas y servidores que gestionar. En el último año, tuvo unos gastos de explotación de más de 5.000 millones de dólares y es probable que esa cifra aumente en el próximo año, ya que Musk tendrá que ofrecer unos salarios muy generosos para tentar a alguien a entrar en la empresa en estos momentos. También tendrá que hacer frente a los 12.500 millones de dólares de deuda que Musk ha asumido para financiar el acuerdo, además de los préstamos existentes. En resumen, necesita mucho dinero.

¿De dónde viene eso? A pesar de tener más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, Twitter nunca ha sido una máquina publicitaria lucrativa como Google o Facebook. Aun así, el año pasado obtuvo más de 4.500 millones de dólares en ingresos publicitarios. El problema es que es muy difícil que los anunciantes se queden con ella en medio de esta agitación. Entre las principales marcas del sitio se encuentran Nestlé, Heinz, Disney y Unillver.

Ninguna de ellas quiere que se le asocie con Trump, ni con ninguna de las figuras controvertidas que han vuelto a entrar en esta red. De hecho, es difícil ver que quieran ser asociados con el caos que Musk ha desatado en absoluto. Tienen otros lugares en los que gastar sus presupuestos publicitarios, y de todas formas Twitter nunca fue fundamental en sus estrategias. Y lo que es peor, Tik Tok y Meta están enzarzados en una encarnizada guerra de precios, y el mercado publicitario de Internet se está reduciendo de todos modos, lo que dificulta el mantenimiento de las tarifas.

Musk tiene bolsillos muy profundos. Pero su fortuna está ligada a Tesla

Es cierto que Musk tiene bolsillos muy profundos. Pero su fortuna está ligada a Tesla, y sus acciones ya han bajado un 23% en los últimos seis meses, no pagan dividendos y es poco probable que lo hagan en un futuro próximo. Si Twitter empieza a consumir 2.000 millones de dólares al año o más, será difícil que Musk siga extendiendo los cheques para mantenerla a flote.

Hay muchas formas diferentes en las que esta adquisición podría acabar. Sin embargo, la realidad es que no muchas de ellas son muy prometedoras, y muy pronto el sitio podría dirigirse hacia el colapso total.

Relacionados Cinco cosas de Twitter que Musk odia y quiere cambiar