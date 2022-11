Así es el plan oficial de Musk para la verificación de perfiles: 8 dólares al mes por más beneficios

A principios de semana las alarmas saltaron después de que se extendiera un rumor que decía que Musk iba a hacer que todo el mundo que quisiera tener la cuenta verificada tendría que pagar por Twitter Blue y que iba a comenzar a costar 20 euros mensuales. Sin embargo, esas informaciones no eran del todo ciertas y ha sido el propio Musk quien ha salido a explicar su nuevo plan.

Fue la semana pasada cuando se anunció de forma oficial que Elon Musk, el hombre más rico del mundo había finalizado la adquisición de Twitter. Su presencia no tardó en notarse, ya que aparte de estar muy activo en esta red social en los últimos días, también lo ha estado para cambiar lo que no le gusta de la plataforma.

Fue el lunes pasado cuando se extendió el rumor de que para tener el tic azul en tu perfil ibas a tener que pasarte a Twitter Blue (la versión premium de la app), hasta ahora este servicio costaba 5 euros, pero se decía que este iba a subir.

En un principio se dijo que la suscripción iba a alcanzar los 20 euros mensuales, y las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar, y en general fueron bastante negativas. Muchos cuestionaron esta medida ya que si no se sometían al pago perderían la oficialidad de su perfil lo que haría que suplantarles en esta red social sería mucho más fácil.

Y ante la lluvia de críticas, el nuevo dueño de la app ha salido a aclarar todo. Lo ha hecho a través de Twitter, y es que parece que Musk no tiene intención de hablar con medios de comunicación, sino que lo hará todo a través de tuits.

Twitter's current lords & peasants system for who has or doesn't have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.