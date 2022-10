Este es el motivo por el que Twitter podría cobrarte 20 euros al mes

No lleva ni una semana a los mandos de la plataforma, pero Elon Musk está cumpliendo con su palabra de que iba a cambiar Twitter. Desde el principio el magnate tenía una fijación por hacer más rentable esta app, y una de sus nuevas medidas va a ser cobrar alrededor de 20 euros al mes a los usuarios que quieran tener su perfil verificado.

Hemos llegado a un punto como sociedad en el que la imagen que das en redes sociales marca quién eres. Ahora todo el mundo quiere tener miles de seguidores y también quiere estar verificado (el tic azul que aparece en los perfiles de famosos y gente importante), porque esto es lo que te da "caché" en estas plataformas.

Musk es consciente de esto, y como su intención principal es aumentar los beneficios de esta plataforma, ha puesto a sus nuevos empleados a trabajar en formas de hacerlo. Y ya tenemos el que podría convertirse en el primer gran cambio de la era Musk, cobrar por la verificación de perfil.

Aunque no es que tengas que pagar 20 euros mensuales por tener este tic azul al lado de tu nombre de usuario, sino lo que pretenden desde la plataforma es que todos los usuarios que quieran tener el verificado se pasen a Twitter Blue, la versión premium de la app. Esta versión ofrece una serie de funciones extra que la versión gratuita, y con este cambio van a introducir varias herramientas más, entre las que se incluye el verificado.

Al ofrecer más funciones, la suscripción que hasta ahora estaba en alrededor de 5 euros comenzará a costar 20 euros mensuales. Musk quiere que su impacto se haga notar ya, y por eso les ha dado a todos los usuarios 90 días para que se pasen a la suscripción de Twitter Blue o perderán el verificado de sus perfiles, según The Verge.

El verificado sirve para que se sepa que una cuenta es oficial, es decir que pertenece a una persona famosa o importante, con el fin de que nadie pueda suplantarles la identidad tras un perfil falso. Todo el mundo puede pedirlo, pero la compañía solo otorga este tic para cuentas que realmente sea necesario.

The whole verification process is being revamped right now — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

El propio Musk ha confirmado que están remodelando el sistema de verificación, y si finalmente comienzan a cobrar 20 euros por tener el perfil verificado, podemos estar seguro que muchas personas que solo lo tenían por postureo dejarán de pagarlo.