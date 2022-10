Esto es lo último que ha añadido Google en su buscador para ofrecer mejores resultados

Google es uno de los buscadores más grandes y utilizados en el mundo, cada día se hacen millones de búsquedas desde todas las partes del mundo con el fin de encontrar todo tipo de informaciones. Y hoy en día donde es cada vez más común leer bulos o informaciones erróneas y contradictorias, la compañía ha introducido novedades para ofrecer resultados mejores y de más calidad.

Muchas veces caemos en pinchar en el primer resultado que nos aparece, pero este no es siempre el más indicado para lo que estamos buscando, y esto se debe muchas veces porque no conocemos el contexto de la información a la que acabamos de acceder. La falta de información sobre lo que vamos a leer nos puede llevar a malinterpretar los hechos y a asumir cosas que no son así, pero con lo nuevo de Google puede que esto cambie.

Con motivo de la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO, la compañía propiedad de Alphabet ha querido colaborar y ha presentado su nueva herramienta llamada "Acerca de este resultado".

A partir de ahora, cuando un usuario busca algo en Google aparecerá un nuevo icono para ofrecerte más contexto e información sobre las fuentes usadas y los temas que trata. Este icono (que se tiene que pulsar para activar) ofrece entre otras cosas más información sobre la fuente, te permite consultar lo que dicen otros usuarios y medios sobre la web en la que vas a entrar para que consideres su validez y legitimidad.

Y por último incorpora una sección llamada "Acerca del tema" que te da acceso a más información sobre lo que estás buscando para que no solo te quedes con un punto de vista. Por el momento esta opción solamente estará disponible en las búsquedas en español, portugués, francés, italiano, neerlandés y alemán que se hagan desde Europa.

Esta herramienta solo pretende ofrecer más información a los usuarios para que sepan cuando algo que van a leer ha sido contrastado y analizado a fondo y cuando otras informaciones son más escasas, en estos casos la compañía te recomienda buscar otras fuentes o volver a realizar una búsqueda más adelante cuando haya más al respecto.

Esta es una buena iniciativa por parte de Google para luchar contra los bulos y la desinformación, y tal y como ha adelantado la compañía pronto llegarán más novedades enfocadas a esta tarea.