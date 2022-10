Estas son 3 formas en las que puedes tener el paquete Microsoft Office de manera gratuita

El paquete Office o como se conoce ahora, Microsoft 365, es uno de los servicios más exitosos y utilizados de Microsoft, y es que ¿quién no ha usado alguna vez Word, PowerPoint o Excel? Hoy te vamos a decir las tres maneras que existen para que puedas obtener acceso a estas apps de manera gratuita.

Y es que, aunque mucha gente no lo sepa este paquete es de pago. En concreto en España, la licencia para el plan individual cuesta 69 euros al año. Esto hace que muchas personas no tengan estas apps instaladas en sus ordenadores por no pagar, pero es que hay 3 maneras en las que puedes conseguirlo gratis (aunque no son para todo el mundo).

Compramos un ordenador nuevo

En el caso de que te acabes de comprar un PC nuevo, estás de suerte, y es que si está impulsado por Windows (la gran mayoría lo está), Microsoft como parte de su estrategia publicitaria nos ofrece entre 3 y 6 meses del paquete Office gratuitamente. Esto hace que durante este tiempo puedas usar Word, Excel o la app que tú quieras sin problema, pero desafortunadamente cuando se acabe el periodo de prueba tendrás que pagar o aprovecharte de alguna de las otras maneras que te explicamos a continuación.

Eres estudiante o tienes un hijo estudiante

Este es el segundo caso por el que puedes obtener el paquete Microsoft Office de manera gratuita. Esto se debe a porque la gran mayoría de centros educativos, sobre todo las universidades, tienen acuerdos con la compañía para ofrecer todas estas apps, muy útiles para el desarrollo educativo de los estudiantes, de manera gratuita.

Solo tenemos que pedirle al centro los datos de acceso (que son el correo electrónico y la contraseña del alumno) y descargarlo. Una vez nos pidan iniciar sesión, rellenamos con estos datos de acceso y estaremos listos para usar cualquiera de las apps.

En el trabajo usan cuentas Microsoft

Lo mismo ocurre si en tu oficina tu empresa tiene un acuerdo con Microsoft. En este caso depende de sí la compañía facilita estas suscripciones a sus trabajadores, normalmente lo hacen cuando existe la posibilidad de teletrabajar, aunque por preguntar no pierdes nada. En el caso de que te las den, solo tenemos que coger las claves de Office del trabajo y utilizarlas en el ordenador personal.