Qué es Starlink y por qué tiene una importancia decisiva en la guerra de Ucrania

La empresa Starlink tiene como objetivo crear una 'constelación' de satélites de Internet orbitando el planeta Tierra, que brindarán un servicio de internet de banda ancha, cobertura mundial y baja latencia a un bajo coste. Inicialmente se trataba de un proyecto de la gran compañía estadounidense Space Exploration Technologies, más conocida como SpaceX.

El inventor y multimillonario Elon Musk fundó SpaceX en 2002, pensando en una potencial colonización de Marte por parte del ser humano. Entre los múltiples logros de la compañía, se encuentra el haber desarrollado las naves de carga reutilizable Dragon y Dragon 2, habiendo llevado la segunda a astronautas a la Estación Espacial Internacional.

Además, SpaceX ha conseguido diversos contratos con distintas empresas e incluso instituciones. Por ejemplo, ha llegado a acuerdos comerciales de cargamento con la NASA, pero también para transportar tripulación humana. También ha cerrado tratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, así como con la Fuerza Aérea del mismo país. Cabe destacar también el contrato comercial con la compañía Space Adventures, para llevar hasta cuatro ciudadanos en un vuelo privado de un máximo de cuatro días en la órbita terrestre baja.

Starlink en Ucrania

El magnate, fundador del sistema Starlink, decidió enviar miles de antenas a los ciudadanos ucranianos, para que aquellos que hayan visto sus vidas perjudicadas por el conflicto bélico puedan comunicarse con el resto del mundo. Esto ha provocado que las antenas de Starlink sean actualmente una importante pieza para mantener cierta estabilidad en Ucrania.

Incluso el ejército del país invadido por Rusia utiliza sus redes inalámbricas para planificar los contraataques hacia las tropas rusas. En una entrevista con la revista estadounidense Wired, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha admitido que "El sistema Starlink es muy, muy efectivo". Cuando las ciudades del país perdieron sus redes terrestres de Internet a raíz de los bombardeos rusos, la desinformación hizo aumentar la inestabilidad social de sus habitantes, pero Starlink ha estado contribuyendo a mejorar su situación.

Zelenski añadía que: "Perder el contacto con esa gente es perder totalmente el control, perder la realidad. Créanme, las personas que salieron de las ciudades ocupadas, donde no estaba la asistencia de Starlink, decían que los rusos les habían explicado que Ucrania ya no existía, y algunas incluso llegaron a creérselo. Estamos muy agradecidos por el apoyo de Starlink.

Donaciones públicas y privadas

Al poco tiempo de que Rusia invadiese Ucrania, el gobierno de Zelensky pidió apoyo a Elon Musk, pues el país estaba sufriendo importantes cortes en su red de Internet. El magnate aceptó, enviando un total de 15.000 antenas receptoras y moviendo 50 de los satélites de Starlink al este de Europa. De esos 15.000, el gobierno de Estados Unidos donó 1.300, y la gran mayoría fueron aportados por la empresa. Además, la misma compañía decidió no cobrar sus servicios de Internet a los usuarios ucranianos, cuyo coste es de 110 dólares mensuales.

El ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, también celebró el éxito del sistema Starlink como apoyo para su país. Ya en mayo, este afirmó que alrededor de 150.000 personas se beneficiaban de los servicios de Internet de Starlink. Poco después, en el mes de junio este ministro hizo pública la licencia de la empresa como operador de Internet en Ucrania. Así, poco antes de que comenzase el verano Starlink ya se había convertido en el principal proveedor de estos servicios en el país europeo.

Un dilema para Musk

Hace una semana, Elon Musk comunicó que no se podría financiar la ayuda del sistema Starlink a Ucrania de manera indefinida, por lo que el magnate pidió ayuda al Gobierno de EEUU para continuar con el trabajo. Incluso estuvo a punto de dejar de operar la empresa en el país del este de Europa. Sin embargo, recientemente publicó un tweet donde anunciaba su determinación por seguir ayudando a los ucranianos: "Al diablo con eso. Aunque Starlink sigue perdiendo dinero y otras empresas reciben miles de millones de dólares de los contribuyentes, seguiremos financiando gratis al gobierno de Ucrania".

El multimillonario, que asegura que puede sufrir pérdidas de hasta 100 millones de dólares, ha corregido por tanto su rumbo y seguirá adelante con las ayudas. Cabe añadir que la mayoría de terminales las han proporcionado Polonia, la Unión Europea y empresas privadas del viejo continente, incluyendo algunas ucranianas.

El empresario ucraniano Dimko Zhluktenko cuenta que: "No he visto ningún Starlink que haya sido comprado por los gobiernos o por SpaceX. Todos los que he visto y utilizado los compraron voluntarios como yo, o incluso los soldados pusieron de su propio dinero". Este ya lanzó varias campañas de crowdfunding para financiar terminales de Starlink, entre otras ayudas a Ucrania.