Musk planea despedir al 75% de los empleados de Twitter y la incertidumbre aumenta por momentos

Hace tan solo unas semanas el eterno culebrón entre Elon Musk y Twitter parecía vivir sus últimos días. Ante la complicada situación a la que se enfrentaba el magante por la compra de la plataforma, decidió evitar el juicio y seguir adelante con la compra, sin embargo, esta semana ha vuelto a generar polémica al supuestamente decir que quería hacer un despido masivo.

Son muchos los usuarios que están preocupados por la adquisición de Twitter por parte de Musk, les preocupa principalmente en qué se va a convertir esta app ya que el dueño de empresas como Tesla es conocido por su percepción de lo que es la libertad de expresión. Pero, al final del día si no te gusta la app te puedes marchar a otra, quien lo tiene más complicado son sus trabajadores.

Y es que ya cuando salió por primera vez que Musk quería comprar Twitter, muchos de los trabajadores mostraron su preocupación. En este último año, más de 700 empleados han abandonado la empresa, pero lo peor de todo es que este número podría crecer mucho más en los próximos meses según informa The Washington Post.

Esto se debe a una serie de documentos y entrevistas al que ha tenido acceso el medio anteriormente mencionado, donde se refleja que Musk dijo a un grupo de inversores que quería reducir en un 75% la plantilla de Twitter. En la actualidad, la plataforma tiene alrededor de 7.500 empleados por lo que si esto es cierto la plantilla final podría quedarse en algo más de 2.000 trabajadores.

Por su parte, Twitter les ha comunicado a sus empleados que no plantea despidos masivos ahora mismo, según Reuters. No obstante, la incertidumbre no para de crecer debido a que los mismos documentos internos dicen que la dirección de la compañía se plantea unos recortes en sueldos de 800 millones de dólares, sea quien sea el dueño de la app.

La incertidumbre dentro de la app no para de crecer, y parece que la situación no pinta muy bien para los empleados de la compañía, ya que ni su CEO, Parag Agrawall, ni la propia plataforma han salido a desmentir estas informaciones, de hecho, parece que están guardado silencio porque saben que va a haber cambios pronto.

Tendremos que esperar a ver como se desenvuelven los acontecimientos, pero la incertidumbre no deja de crecer, ya que Twitter se está piñando un 8% en el premarket. Además, de ser cierto los rumores habría que ver cómo reduce tan drásticamente la plantilla sin que toda la estructura de la app se desmoronase.