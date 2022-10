YouTube recula y dice que hacer los vídeos en 4K de pago era solo una prueba

YouTube es sin duda la plataforma de vídeos más grande e importante de Internet, esta plataforma es utilizada por millones de usuarios diariamente y se ha convertido en la fuente de ingresos principal de muchas personas.

Pero como todas las compañías tiene como objetivo ganar más y más dinero, y por ello hace algo menos de cuatro años Google lanzó YouTube Premium, una versión de pago de esta app que ofrecía funciones como la descarga de música y vídeos sin conexión o la reproducción de contenidos en segundo plano son dos de los grandes alicientes.

Y mientras son muchas las personas que se han suscrito a la versión de pago de YouTube (más de 50 millones de usuarios) la compañía quiere todavía más. Esto lo hemos podido ver en estos últimos meses, ya no solo con la promoción de este servicio y todos los beneficios que tiene sino también con el amago de llevarse algunas funciones que hasta ahora eran gratis a la versión Premium.

Hace unas semanas, saltaron las alarmas entre los usuarios de YouTube después de que uno alertara que al intentar reproducir un vídeo en la resolución 2160 p (4K) le salía como bloqueada y solo disponible para YouTube Premium.

Las críticas no tardaron en llegar por parte de los usuarios, que tendrían que pagar los 12,99 euros al mes que cuesta la suscripción para poder ver los vídeos en la mejor calidad disponible. Sino también por parte de los creadores de contenido, ya que estos graban sus vídeos en esta resolución y quitar esta opción de la versión gratuita de YouTube, significaría que millones de usuarios tendrían que ver sus vídeos en una calidad menor a la grabada.

we've fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we're here if you have other q's — TeamYouTube (@TeamYouTube) October 17, 2022

Como era de esperar la privatización de funciones que antes eran gratuitas no ha sentado nada bien, pero no fue hasta ayer que la compañía anunciara de que tan solo se trataba de una prueba experimental y que cualquiera podía acceder a la resolución 4K.

Algo similar ocurrió el mes pasado, cuando un usuario reportó que había tenido que ver hasta 10 anuncios seguidos sin posibilidad de saltárselos para ver un vídeo. Todo el mundo entiende que la publicidad es necesaria para que el negocio sea viable, pero muchos lo consideraron como un abuso, tan solo unas horas después YouTube dijo que se trataba de una prueba.