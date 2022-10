¿Qué es la trampa para canarios? El método que usó Musk para pillar a quien filtraba información

Las filtraciones de información privada de las empresas pueden tener mucho jugo, y si se trata de una de las compañías de Elon Musk, todavía más. Por eso cuando el magnate se enteró que alguien estaba vendiendo datos confidenciales decidió llevar a cabo la trampa del canario para pillarle, hoy te contamos en qué consiste.

El interés por saber que ocurre dentro de las empresas más grandes del mundo es algo que ha existido desde siempre, y con el paso de los años las técnicas de filtración han ido evolucionando, aunque esto no es lo único que ha avanzado, ya que las técnicas para pillar a los difusores de información interna también lo han hecho.

Hoy te explicamos en qué consiste la trampa para canarios, una técnica que utilizó Elon Musk para pillar en 2008 a un empleado de Tesla que estaba filtrando información privada de la empresa a la prensa.

La primera vez que se acuño este término fue en una novela de Tom Clancy Juego de Patriotas donde el protagonista la utiliza para averiguar el origen de la fuga de documentos robados, pero, ¿En qué consiste esta técnica?

Este método es bastante sencillo, y aunque es cierto que necesitas algunos conocimientos tecnológicos no se trata de una complicada artimaña. En concreto consiste en enviar un correo electrónico a todos tus empleados, con la singularidad de que cada copia del documento tiene un ligero cambio que al ojo humano es casi indetectable.

That is quite an interesting story. We sent what appeared to be identical emails to all, but each was actually coded with either one or two spaces between sentences, forming a binary signature that identified the leaker.