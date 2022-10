El motivo por el que la app de Trump vuelve a estar disponible en la Play Store de Google

Truth Social es la red social impulsada por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue lanzada en 2019 después de que este fuera vetado de Twitter e Instagram. Sin embargo, la app nunca ha llegado a despegar del todo, principalmente porque Google la había vetado de su tienda de aplicaciones por no contar con los requisitos básicos de la Play Store.

Todo comenzó en 2019, cuando Trump decidió lanzar su propia app que básicamente era una red social muy parecida a Twitter (la app favorita del expresidente) pero con la diferencia según él, de que en ella habría "mucha más libertad de expresión".

El motivo por el que Trump decidió crear esta nueva red social es porque ese mismo año tanto Twitter como Instagram vetaron sus perfiles, después de que animara a sus seguidores a llevar a cabo acciones violentas. Por ejemplo, se le culpa de incitar al grupo de radicales que invadió el Capitolio a llevar a cabo esta acción.

Por este motivo, dichas redes sociales vetaron permanentemente todos sus perfiles. Como consecuencia y gracias a su enorme fortuna, Trump decidió lanzar su propia red social llamada Truth Social (Verdad Social) sin embargo, hasta ahora no ha tenido el éxito esperado ya que Google la eliminó de su tienda de apps.

No nos confundamos, no es porque fuera la app de Trump, sino que la Play Store tiene una serie de normas para las apps que alberga y en este caso Truth Social no cumplía con una de ellas. En concreto se trataba de falta de moderadores que controlasen lo que se decía en la app para evitar actividades como incitar a la violencia.

Es por ello por lo que los usuarios de Android no podían instalar directamente esta app, sino que tenían que descargarlo desde otras webs. Pero a partir de esta semana, tal y como reporta CNBC News, Truth Social sí que estará disponible en la Play Store de Google gracias a que ahora sí que van a incluir moderadores de contenido.

No obstante, no son todo buenas noticias para Trump ya que los pronósticos auguran que esta app social no es viable y que es bastante probable que quiebre más pronto que tarde. Esto ya no es solo por su falta de usuarios, sino que, con la compra de Twitter de Elon Musk, Trump podrá volver a la plataforma y es más que posible que decida abandonar sus intentos de crear la próxima gran red social.