Así es como Apple ha descubierto un nuevo error en el iPhone 14: en un parque de atracciones

Una de las novedades que introdujo Apple en su nuevo iPhone 14 y el nuevo modelo del Apple Watch, fue la introducción de la función "Emergencia SOS" con la que el teléfono detecta si has sufrido un accidente conduciendo y llama a los servicios de emergencias, sin embargo, parece que el algoritmo encargado de esto está teniendo algún que otro problema.

La detección automática de accidentes del iPhone puede (y en verdad ya lo ha hecho) salvar vidas. No obstante, esta nueva tecnología ha sufrido también algún que otro contra revés, lo que ha hecho que Apple investigue y trabaje para arreglar los errores que se han descubierto.

Esta función es capaz de detectar accidentes gracias a un algoritmo que es capaz notar, oír y valorar si la persona en cuestión ha sufrido algún tipo de percance. Para ello analiza los cambios repentinos de velocidad, cambios bruscos de dirección, cambios de presión o incluso el ruido alrededor para decidir si se trata de un accidente.

Sin embargo, estas características se pueden dar en distintos escenarios donde la integridad del usuario no está para anda comprometida. El ejemplo más reciente es el de una mujer que se encontraba en el parque de atracciones de Cincinnati (EEUU) que llevaba su recién estrenado iPhone 14 mientras montaba en una montaña rusa.

Estas atracciones destacan por cumplir con todos los detalles que analiza el algoritmo de Apple para detectar los accidentes, y por esa razón mientras la mujer se montaba en una de estas atracciones, la función de Emergencia SOS se activó.

Al estar montada, la mujer no escuchó los sonidos de alarma que emite, ni vio los mensajes emergentes, por lo que el teléfono realizó una llamada a los servicios de emergencia los cuales se presentaron rápidamente en la ubicación dada. Para su sorpresa, no encontraron un accidente de ningún tipo y no fue hasta que la mujer miró su teléfono al cabo de varios minutos que se dio cuenta de lo ocurrido.

Rápidamente llamo a los servicios de emergencia para decirles que estaba bien. Esta situación, que posteriormente llegó a los oídos de Apple puso en alerta a la compañía de que el algoritmo tenía algún tipo de error, aunque como reconoce la compañía no les preocupa tanto y ya están trabajando para solucionarlo.

Es cierto que tan solo tendrán que hacer una serie de ajustes al algoritmo, sin embargo, ocupar líneas de emergencia cuando en realidad no hay una es algo grave, ya que puedes estar obstruyendo a que la ayuda llegue a una situación de emergencia.