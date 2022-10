Esta es la última función que YouTube podría hacer de pago

YouTube sigue insistiendo que su versión de pago, YouTube Premium, merece la pena y cómo no consigue hacerlo con funciones y herramientas exclusivas de esta plataforma ha decidido hacer de pago una de las mejores funciones que ofrecían en su versión gratuita, la resolución en 4K, o por lo menos eso dicen los rumores.

La versión Premium de YouTube es una plataforma mucho más completa que la versión gratuita, y es que, por 11,9 euros al mes, desaparecen los anuncios en la app, puedes descargar vídeos y probar todas las nuevas funciones antes de que salgan.

Este servicio ofrece muchos extras, pero todavía no ha cuajado como la compañía esperaba. Por esa razón, YouTube está intentando convencernos de que es mejor que nos pasemos a la versión premium y según han descubierto y publicado un usuario de Reddit, está presionando para que lo hagamos.

Y es que como muestra en una captura de pantalla este usuario, en el selector de la calidad de resolución del vídeo la opción de 2160 p (4K) está bloqueada y pone que solo está disponible para Premium. Esta es la mejor resolución que ofrece la plataforma, por lo que, si es cierto que YouTube está planeando hacer, estaríamos condenados a vídeos de peor calidad.

Aunque esto no es solo algo malo para la inmensa mayoría de los usuarios de esta plataforma, sino que realmente son los creadores de contenido los más afectados, ya que ellos seguirán grabando sus vídeos con la mejor resolución posible e invirtiendo dinero en ello, para que luego sus seguidores no puedan disfrutar de esa misma calidad.

Cabe destacar, que este problema lo sufrirían más aquellas personas que usan YouTube en televisores u ordenadores, ya que la mayoría de teléfonos móviles no disponen de resolución en 4K. Aunque no hay que llevarse las manos a la cabeza todavía, y es que la compañía todavía no ha anunciado de manera oficial este cambio, por lo que podría no ocurrir.

De hecho, este descubrimiento podría ser una de las pruebas que hace YouTube para comprobar la reacción del público y valorar si les merece la pena. Hace tan solo unas semanas ocurrió algo parecido, un usuario reportó que antes de ver un vídeo tuvo que ver 10 anuncios seguidos sin poder saltarlos y como es lógico las críticas no tardaron en llegar.

A las pocas horas la plataforma estaba rectificando y se excusó con que tan solo se trataba de una prueba, tendremos que esperar a ver si este caso es el mismo o si definitivamente vamos a perder la resolución en 4K del servicio gratuito.