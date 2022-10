'Ser o no ser real', el dilema de privacidad que puede generar la red social que compite con Facebook

Facebook dejó de ser la red social preferida, o por lo menos la más descargada. A su competencia, llegó TikTok, SnapChat o Instagram (propia de Meta) para quitarle el trono. Pero también hay otra que ha superado en descargas al imperio de Mark Zuckerber, se llama BeReal, y tal como se traduce al español, busca que seas "real".

Así es, BeReal fue lanzada en 2020 y despegó a mediados de 2022, con más de 27 millones de descargas en todo el mundo, según reportes que publica la BBC. Ha sido tal su éxito, que incluso ha sido más descargada que las aplicaciones de Meta, como Facebook, en algunos países.

Tal como se traduce, la aplicación busca que seas completamente real, es decir, que evites publicaciones prefabricadas como las que sueles realizar en el mismo Facebook, Instagram o TikTok. Una app sin filtros.

Su funcionamiento es sencillo y "novedoso". La red social realiza una notificación a todos los usuarios al mismo tiempo y en un momento aleatorio del día. Les da solo dos minutos para tomar una foto de su entorno. La idea es que te pille con la guardia baja y te obligue a ser más "real" de lo que podrías ser cuando publicas "prefabricadamente" un contenido en Instagram.

Seguir estos pasos, te permite acceder a las publicaciones de tus amigos y ver qué están haciendo de manera desprevenida y más "real". Según cuenta la BBC, la mayoría de los usuarios han admitido que han disfrutado la experiencia de mirar la vida cotidiana de sus amigos, aunque solo sea para ver qué había en el escritorio de su trabajo o qué tarea estaban haciendo.

El talón de Aquiles de BeReal

La idea es nueva y tiene ingenio. No ha existido un modelo similar en el universo de las redes sociales. Sin embargo, a medida que crece su popularidad, también, ha sido objeto de críticas ya que se le cuestiona porque su modelo de uso puede "violar la privacidad", tanto de otros que aparecen en las fotos, como, por ejemplo, del lugar donde trabajas, explica la BBC.

"Definitivamente es una mala idea hacer un BeReal de la pantalla de tu computadora de trabajo", dijo al medio británico Emma Green, experta en protección de datos en Cyber Data Law Solicitors. "No seas tan real", recomendó.

Leyes de protección de datos

La experta explicó a la BBC que hay una serie de factores a considerar en casos en donde hay personas o cosas fuera de tu propiedad, como la información de una computadora. "Lo más probable es que infrinja las leyes de protección de datos si hay información personal en esas pantallas", como cualquier información vinculada a una persona que la hace identificable, explica Green.

Green enfatizó que tomar cualquier foto de la pantalla de tu lugar de trabajo es muy probable que infrinja las reglas de la empresa. "Probablemente en tu contrato habrá un deber de confidencialidad como empleado de no divulgar información confidencial", señala.

Privacidad del perfil

Aunque puedes elegir con quién ser amigo en BeReal, Green argumentó que una vez que se publica algo, "nunca puedes estar seguro de quién lo verá". Se pueden tomar capturas de pantalla o lo puede ver alguien con acceso al teléfono de un amigo. "Podría dar lugar a medidas disciplinarias, por lo que podrías tener muchos problemas con tu jefe", añadió.

El consejo clave de Green es que la publicación "no vale la pena ante el problema que podría causarte". Incluso si pretendías publicar una imagen inocente, compartida entre amigos, podrías meterte en problemas. "'No sabía' o 'No me di cuenta' no es una defensa, desafortunadamente", advirtió.