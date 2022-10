Así es Optimus, el robot de Tesla diseñado para ser un "trabajador" y un "amigo"

Tesla ha presentado en la tarde de este viernes el prototipo de su nuevo robot humanoide, destinado a hacer tareas mecánicas y pesadas como trasladar cajas, colocar piezas o regar las plantas. Un androide de 73 kilos y 1,73 centímetros que se prevé comercializar por menos de 20.000 dólares y que la firma pretende que sea un "trabajador" así como un "amigo y compañero".

Así lo ha desvelado en la presentación del evento el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, quien explicó que el robot utiliza el software de aprendizaje automatizado y los sensores desarrollados por la empresa de vehículos eléctricos que él dirige.

Cuando salga a la venta, el precio de este robot - bautizado como "Optimus"- será probablemente inferior a los 20.000 dólares, indicó el multimillonario.

Pero para que se empiecen a aceptar pedidos aún queda tiempo. Se espera que el producto se desarrolle durante una década o más, aunque los encargos se abrirán dentro de 3 o 5 años, señaló el magnate.

Optimus tiene una batería de 2,3 KWh y conectividad a redes Wi-Fi y LTE.

Optimus has biologically inspired hands, made to be useful in any setting pic.twitter.com/octnlLOYxY