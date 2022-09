Estas son 3 aplicaciones que te pueden ayudar a dejar de fumar

El tabaco es uno de los vicios más extendidos en nuestro país, desde los más jóvenes a los más mayores, podemos ver fumadores de todas las edades. El verano es uno de los momentos en los que más se fuma debido al tiempo libre, vacaciones, fiestas y demás acontecimientos, y ahora con la entrada de septiembre son muchos los que quieren acabar con este hábito, por eso hoy te presentamos 3 apps para dejar de fumar.

Según la Asociación Española Contra el Cancer (AECC) el tabaco provoca 50.000 muertes cada año y es el responsable del 90% de los tumores de pulmón, todo el mundo sabe que es muy dañino para la salud y muchos intentan dejarlo, pero este es un problema recurrente, ya que dejar de fumar es algo complicado.

Ya sea por las sustancias adictivas, por el entorno fumador o por cualquier otro factor, dejar de fumar no es fácil, pero con estas apps para smartphone el proceso puede ser más fácil.

Respirapp

Esta aplicación está basada y desarrollada por AECC y su programa específico para dejar de fumar, que según ellos tiene una efectividad del 60%. Esta app, gratuita y disponible para tanto Android como iOS, también ha sido impulsada con el Plan Nacional sobre Drogas.

Este programa está dividido en tres fases, siendo las dos primeras el comienzo del proceso de dejar de fumar de manera progresiva, para después de marcar el día oficial de dejar de fumar y a partir de ese momento la app te ofrecerá consejos para gestionar el proceso y evitar una recaída.

Esta app te marca retos, cuánto dinero has ahorrado y te ofrece pasatiempos para ayudarte a superar los momentos en los que más te apetece fumar, además cuenta con un botón de SOS con el que puedes llamar gratuitamente a la AECC en tu momento más bajo.

QuitNow

En el caso de esta aplicación las indicaciones y consejos que ofrece están basados en las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este caso la app tiene una versión gratuita pero también te puedes suscribir a la versión Pro tanto si tienes iPhone como Android.

Entre las funciones más destacadas que tienen está la de un chat con exfumadores, para que les puedas preguntar dudas que tengas además de que te ofrecen consejos y técnicas que aplicaron ellos para conseguirlo.

Aparte, también lleva un seguimiento de los días que nos han fumado, el dinero que te has ahorrado, los logros que has conseguido o los beneficios que tiene para tu salud cada día seguido que no fumas.

Sacabó

Para acabar también te recomendamos esta app, que ha sido desarrollada por la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET). Esta app tiene varios apartados, primero recoge el perfil del usuario y sus hábitos de fumador, y luego ofrece información para acabar con la costumbre de fumar, recoge estadísticas y datos de lo que pierdes tanto económicamente como en términos de salud.

Sacabó te permite marcar el día que quieres dejar de fumar, pero antes te ayuda a hacerlo de manera progresiva. Da recomendaciones para evitar recaer, como pueden ser si fumas por la mañana, cambiar tu rutina para eliminar el momento del cigarro. A su vez, y al igual que la primera app que hemos mencionado también dispone de un botón de emergencia en el caso de que el usuario vaya a recaer.

Dejar de fumar es un proceso duro y complicado, pero los beneficios son muy altos, tanto que, según el director de la Organización de Institutos Europeos del Cáncer, Thierry Philip, "Si los europeos menores de 20 años dejasen mañana de fumar, la mortalidad por cáncer se reduciría a la mitad en 50 años".