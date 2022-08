Los empleados de Apple se resisten a volver a la oficina

Los trabajadores de Apple deberán volver a la oficina el próximo 5 de septiembre, pero se niegan a ello. Para evitar esta vuelta a la presencialidad, se amparan en el pretexto de que han realizado "un trabajo excepcional" desde casa. El objetivo de la compañía es establecer un modelo de trabajo híbrido, tres días presenciales y los otros dos teletrabajando.

El grupo de empleados Apple Together, el cual se formó al inicio de la pandemia, se niega a volver al trabajo presencial. Los empleados están alegando que el "mandato uniforme de la alta dirección no respeta las razones para la flexibilidad laboral". Por otro lado, la agrupación de trabajadores aseguran que "parte del personal es más feliz y productivo con acuerdos de trabajo menos tradicionales".

Según ha recogido el periódico, Financial Times, Apple Together tiene previsto realizar una recogida de firmas esta semana antes de trasladar la opinión de los trabajadores a la ejecutiva. "En este momento, no daremos a conocer públicamente ningún nombre específico de las personas implicadas para proteger a nuestros colegas, especialmente a la luz de la ruptura de sindicatos minoristas y los informes recientes de denuncias de represalias por parte de Recursos Humanos", han denunciado los trabajadores.

Desde la compañía, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, ha asegurado que "el objetivo de la empresa es preservar la colaboración en persona que es tan esencial para nuestra cultura".

No obstante, los trabajadores defienden que durante la pandemia la valoración de mercado de la compañía se ha duplicado pasando de 1,4 billones de dólares en febrero de 2020 hasta 2,8 billones en 2022, por lo que la falta de cultura en la oficina no ha sido un obstáculo.

El primer intento

Desde junio de 2021, Cook ha intentado que los trabajadores regresen a la oficina los lunes, martes y jueves. Aunque entre el rechazo de esta medida por parte de los trabajadores y las continuas oleadas de covid-19 se ha tenido que ir retrasando.

"Creemos que Apple debería alentar, no prohibir, el trabajo flexible para construir una empresa más diversa y exitosa donde podamos sentirnos cómodos para 'pensar diferente' juntos", destaca la carta de los trabajadores. Por otro lado, Cook mantiene que "el trabajo remoto ya no es aceptable".

En general, el dilema de la vuelta al teletrabajo ha abierto una brecha en las grandes empresas tecnológicas. Por otro lado, el año pasado, Spotify, introdujo una política de "trabajar desde cualquier lugar". De este modo, se ofrece un equilibrio entre el trabajo y la vida. A esta iniciativa también se han sumado entidades como Twitter o Airbnb que han permitido a sus empleados trabajar desde cualquier parte.