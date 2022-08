Así es como Airbnb pretende acabar con el alquiler de casas para hacer fiestas

La plataforma para reservar apartamentos turísticos y vacacionales, Airbnb, ha anunciado que va a comenzar a implementar en Canadá y Estados Unidos una nueva tecnología para detectar cuando el alquiler de un alojamiento es para hacer una fiesta, dicha acción está prohibida desde 2020.

Plataformas como Airbnb o Booking se han convertido en la forma preferida de los usuarios para alquilar alojamientos para sus viajes o vacaciones sobre todo gracias a que les permite encontrar el apartamento que más te conviene y en muchas ocasiones a un precio razonable.

No obstante, el éxito de esta plataforma no solo reside en el alquiler de apartamentos vacacionales, sino que también son muy populares para hacer fiestas. Un grupo alquila un alojamiento por una noche en un lugar a donde residen y pagan el precio de la noche entre todos, hasta aquí no parece haber mucho problema.

Sin embargo, el constante alquiler de casas para hacer fiestas ha provocado que tanto los vecinos, como los dueños como la propia aplicación hayan sufrido las consecuencias de estas fiestas. Por eso, en 2020 Airbnb anunció que prohibía el alquiler de alojamientos para hacer fiestas, pero claro, ¿Cómo distingues entre alguien que quiere alquilar para descansar y disfrutar de sus vacaciones de otros que solo quieren hacer una fiesta?

Esta semana la compañía ha anunciado que va a extender en Canadá y EEUU su nueva "tecnología anti-fiestas". Esta herramienta pretende bloquear la reserva de aquellos que quieren hacer una celebración, para ello este sistema prestará atención a aspectos como el historial de reseñas positivas, el tiempo que se quiere reservar el alojamiento, la distancia a la que se encuentra quien reserva o si reserva entre semana o fin de semana entre otros aspectos más.

De hecho, el año pasado Airbnb ya probó con un sistema similar en Australia, consiguiendo que el número de incidentes por fiestas en alojamientos de la plataforma se redujeran en un 35%. A pesar de que este sistema bloquea las reservas de casas enteras cuando ve indicios de fiesta, esa misma persona podrá alquilar una habitación en Airbnb ese mismo día, pero con alguna condición para que la plataforma se asegure de que no va a realizar fiestas.

En la relativamente nueva normativa de esta plataforma, se recalca que no se pueden hacer reservas en las que va a ver más de 16 huéspedes en el alojamiento, a la vez que cualquier tipo de evento que pueda causar molestias a los vecinos está prohibido, sea una fiesta o una reunión de trabajo.