La unión hace la fuerza: Esta es la historia de como una publicación viral frenó los pies a Instagram

En los últimos meses, cualquier persona que haya utilizado Instagram se habrá dado cuenta de que estaba evolucionando a una plataforma de vídeos cortos plagada de recomendaciones y contenidos de cuentas desconocidas, y todo parecía indicar que esto iba a continuar, hasta que una publicación que tenía como lema "Haced Instagram otra vez Instagram" ha revolucionado la app, provocando que la compañía retroceda y vuelva al diseño donde las fotos de tus amigos son lo principal.

Es un hecho que los vídeos en formato corto son la tendencia, el auge de TikTok no tiene otra explicación, y por eso el resto de redes sociales, lideradas por Instagram también comenzaron una transformación para adaptarse a esta nueva configuración.

Sin embargo, desde sus inicios Instagram fue principalmente una app de fotos, con la que conectabas con tus amigos y poco a poco se ha convertido en un lugar donde parece que apenas conoces a las personas y donde solo puede haber felicidad. El enfado y descontento de muchos usuarios provocó el inicio de una publicación viral, publicada por primera vez por la fotógrafa @illumitati, pero que realmente cogió peso cuando las hermanas Kardashians se sumaron al lema "Haced Instagram otra vez Instagram" desde sus cuentas personales.

La reacción de la compañía propiedad de Meta no tardó en llegar, y ese mismo día el director de Instagram, Adam Mosseri, publicó un vídeo explicando que los vídeos eran la tendencia y que a pesar de que por el momento este formato no era perfecto, la app iba a seguir en esa dirección.

En las horas siguientes a la publicación, miles de usuarios mostraron su desacuerdo y enfado con las declaraciones de Mosseri y con la dirección de la plataforma. La opinión de los usuarios era bastante clara, "Vemos más vídeos porque es lo que hay en la app", "¿Por qué no nos hacéis caso a los usuarios?" se podía leer en las redes.

La presión parece haber tenido sus efectos

Tras desatar el enfado de sus usuarios, parece que Instagram ha recapacitado, y como recogen desde Platformer la app va a dar un paso hacia atrás en el rediseño de esta. "Me alegro de que nos hayamos arriesgado: si no fallamos de vez en cuando, no estamos pensando lo suficientemente en grande", dijo Mosseri, en una entrevista. "Pero definitivamente tenemos que dar un gran paso atrás y reagruparnos. (Cuando) hayamos aprendido mucho, volveremos con algún tipo de idea o iteración nueva. Así que vamos a trabajar en eso".

Por lo que todo parece indicar, que pronto volveremos a tener una plataforma más como era Instagram que como TikTok, y aunque haya costado, la unión de una gran parte de los usuarios ha sido el causante de esta vuelta al diseño tradicional.