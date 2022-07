Encuentra los lugares más populares de la zona con esta función de Instagram

Instagram es una de las apps más populares, cuenta con más de 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, y se ha convertido en una plataforma donde se muestra siempre lo mejor de nuestras vidas, donde se presume y exhibe y siempre se buscan las mejores localizaciones para hacer una foto, por eso la compañía ha decidido actualizar el mapa para que te ayude a encontrar los sitios más "instagrameables".

Las redes sociales han evolucionado desde su creación, y ahora el objetivo principal de estas ya no es conectarte con tus amigos o familiares, sino que ahora consisten en enseñar y aparentar que todo es perfecto. Lo podemos observar cada día donde, por ejemplo, en un atardecer hay más personas viendo cómo se esconde el sol a través de su smartphone que con sus propios ojos, aunque lo tengan delante.

Hay gente que lo ve con buenos ojos, mientras que otros son más críticos, pero no hay duda de que, con el objetivo de fidelizar todavía más a sus usuarios, quiere seguir añadiendo funciones para ayudar a las personas encontrar los sitios más populares de una zona y así poder mostrar al resto de sus seguidores que han estado en ese sitio que está de moda.

Now you can now find popular locations around you or filter by categories like cafes or beauty salons. pic.twitter.com/asQR4MfljC — Instagram (@instagram) July 19, 2022

Encuentra los lugares de moda

Ahora, en el mapa de Instagram solo tienes que seleccionar una zona, puede ser tu ubicación o puedes buscarla por ti mismo, y automáticamente te aparecerán recomendaciones de bares, restaurantes, teatros, monumentos, plazas o cualquier lugar de interés y que sea popular de dicha zona.

Para acceder al mapa, puedes pulsar en la ubicación de una publicación, ya se una historia o un post, o sino también puedes ir al apartado de Explora y en la parte superior derecha pinchar en el icono del mapa.

Sin duda esta función es idónea para aquellas personas que viven por hacerse la mejor foto en el sitio más chulo del lugar, aunque también puede ser útil para aquellos que aborrecen este tipo de comportamientos para saber que sitios debe evitar si no se quiere cruzar con teléfonos andantes.