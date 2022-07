Así podrás navegar por WhatsApp "en modo incógnito": oculta tu conexión cuando lo necesites

Descubren que la app de mensajería WhatsApp está trabajando en una nueva función que permitirá a los usuarios bloquear el acceso a la información referida al estado de la conexión (En línea) a los contactos que él quiera.

El estado de conexión se ha convertido en una herramienta querida y odiada a partes iguales, en muchos casos lo vemos de manera positiva, ya que gracias ella podemos saber si alguien va a leer nuestro mensaje, pero también nos puede dejar en evidencia cuando no queremos contestar y alguien ve que nos hemos conectado.

Desde hace años, los usuarios de WhatsApp han pedido a la compañía más control sobre esta función, ya que dependiendo del momento y situación hay veces en las que preferimos que una persona no pueda ver que estamos "En línea".

Hay muchos motivos detrás de no querer contestar un mensaje, ya sea porque estas enfadado con esa persona, no tienes ganas de seguir la conversación, porque se supone que estas ocupado haciendo otra cosa y pronto, según indica WABetaInfo, sea el motivo que sea podrás ocultar tu conexión.

La semana pasada hablábamos de las nuevas medidas de privacidad que había incluido WhatsApp, con las que podías ocultar tanto tu Última Conexión, tu foto de perfil como tu estado a ciertas personas de tus contactos, algo que ya está disponible para todos los usuarios de la app.

No obstante, la noticia de hoy no es lo mismo, ya que ahora WhatsApp estaría trabajando en una función que te permita ocultar el "En línea" a los contactos que tú quieras, mientras antes se trataba de bloquear la información referida a la última vez que te habías conectado.

Esta nueva herramienta haría de WhatsApp una plataforma todavía más privada, ya sea cuando estás hablando con una persona desconocida que no quieres que sepa cuándo estas conectado y cuándo no, o para evitar tener una discusión con un amigo o familiar por no haber contestado a su mensaje.

Por el momento, esta nueva herramienta está siendo probada con algunos usuarios beta por lo que tendremos que esperar para que se extienda de manera global a todos los usuarios de la app.