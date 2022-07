¿Enseñar el DNI en los videojuegos? España prohíbe las "lootboxes" para los menores de edad

Las cajas de botín o lootboxes llevan en el punto de mira del Ministerio de Consumo varios años, al considerarlos muy parecidos a los juegos tradicionales de azar. Teniendo esto en cuenta las autoridades han querido regularizar estos premios para proteger a los menores de edad y como medida principal los títulos que contengan este tipo de recompensas tendrán que pedir el DNI a los jugadores.

Hace cosa de un mes, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció que España iba a convertirse en el primer país de Europa en crear una ley que regulara las cajas de botín. El principal problema es que los jugadores podían conseguir estas recompensas o bien jugando o bien pagando por ellas.

Esto hacía que muchas personas con el objetivo de subir de nivel en un juego, el problema se centra principalmente en menores de edad, estuvieran pagando por recibir un premio aleatorio, algo que se asemejaba mucho a los juegos de azar.

¿Cómo se va a solucionar?

El Ministerio de Consumo ha presentado el borrador de lo que se convertirá en la primera ley en regular las cajas de botín en España y Europa con el fin de proteger a los más jóvenes de los vicios generados por el juego de azar.

En el texto se recoge que cualquier videojuego que contenga cajas de botín deberá pedir el DNI del jugador, valiéndose de un sistema de verificación, cuando este vaya a pagar por una "lootbox". En el caso de que sea mayor de edad podrá proceder con la compra, sin embargo, el mismo borrador recoge un apartado donde se añade que los usuarios podrán añadir una serie de ajustes.

En concreto será que los jugadores podrán establecer un límite de gasto, y ajustarlo en función del tiempo o cantidad de dinero máximo que quieran gastar en una partida cuando son mayores de edad.

El anuncio ha provocado que varias personas se cuestionen si es correcto que las plataformas de videojuegos tengan acceso a la información personal de sus usuarios, no obstante, esto no es tan novedoso, ya que Google lleva años haciéndolo con su tienda de aplicaciones y por el momento esto no ha causado ningún daño mayor.

Aparte de esto, este borrador incluía otros aspectos que va a regular, como la prohibición de anunciar cajas de botín. El otro aspecto regulado será que, las plataformas de videojuegos tendrán que ofrecer más información sobre las posibilidades reales de obtener un premio.