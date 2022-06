5 alternativas gratuitas a Netflix y HBO para ver series y películas en España

Las plataformas de series y películas en streaming se han convertido en uno de los mayores pasatiempos de hoy en día, Netflix, Amazon Prime o HBO son las más populares, pero son de pago. No todo el mundo quiere estar pagando una suscripción que además últimamente cada vez sube más de precio, por eso aquí os contamos sobre 5 plataformas totalmente gratuitas y legales que te pueden servir como alternativa.

Es cierto que la oferta de estas apps de pago es muy completa y variada, además de que cuentan con estrenos cada semana, sin embargo, para gustos los colores y hay miles de series y películas que seguramente no hayas visto y que puedes acceder a ellas de manera gratuita en alguna de estas webs.

La mayoría de estos servicios tienen una versión de pago, pero eso no significa que no puedas acceder a contenidos de calidad de manera gratuita, por lo que, aunque te aparezca la opción, sino quieres pagar no lo hagas porque podrás seguir utilizándolas.

Captura de Tivify

La primera opción es una plataforma española, y realmente está enfocada a canales y programas de televisión más que películas. Con la versión gratuita tienes acceso a más de 120 canales de TV, pero no puedes ver aquellos premium ni tampoco reiniciarlos si ya han empezado.

Puedes ver contenidos de los últimos 7 días en RTVE y otros canales autonómicos, puedes grabar hasta 60 horas de programas al mes. Tivify admite hasta 3 dispositivos vinculados, pero solo una visualización simultánea.

Captura de Plex TV

Plex TV es una plataforma que convierte tu ordenador en un servidor para que puedas ver series y películas en él, pero también para que puedas conectarlo a tu televisión. Cuenta con cientos de películas y series de diferentes tipos además de contar con más de 100 canales de televisión.

Aunque es cierto que tiene un inconveniente, al ser una plataforma estadounidense la gran mayoría de contenidos solamente están disponibles en inglés y con subtítulos en inglés, también hay contenidos en español. Puede que sea tu oportunidad para empezar a mejorar tus dotes lingüísticas.

Captura de Pluto TV

En la siguiente página web podemos acceder a todos sus contenidos sin ni si quiera registrar una cuenta de correo electrónico. Podremos ver distintas películas, series y programas de televisión o bien que se están retransmitiendo en directo o puedes elegir para ver otros contenidos a tu ritmo, en el apartado de A la Carta.

Captura de Rakuten TV Free

El servicio de Rakuten es posiblemente el más conocido de todos los mencionados, y mientras que la gran mayoría lo conoce por ser un medio de pago, dentro la web tiene un apartado específico llamado Rakuten TV Free, que ofrece hasta 300 programas divididos en series, documentales y películas a los que cualquiera puede tener acceso.

Es cierto que, al ser gratuito, te meten algún anuncio para ver la película, aunque si no quieres pagar, de algún lado tendrán que monetizar tus visualizaciones.

Captura de eFilm

Ya para acabar, encontramos eFilm, una plataforma impulsada por el Ministerio de Cultura y Deporte. Es totalmente gratuita, pero para poder utilizarla necesitas tener un carnet de biblioteca municipal.

Y funciona un poco como una, ya que puedes alquilar series y películas para verlas, el límite lo pone las existencias, pero al ser digital puedes acceder desde tu cuenta con cualquier dispositivo en cualquier lugar. Cuenta con un total de 12.000 títulos divididos en series, películas, documentales e incluso tiene juegos y revistas.