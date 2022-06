Multas de hasta 1.000 euros: estas son las infracciones más comunes en patinete eléctrico

Los patinetes eléctricos se han convertido en un vehículo más, sobre todo en las ciudades, donde se ha experimentado un enorme crecimiento. Con este auge las autoridades se han visto en la obligación de regular el uso de estos para que circulen de manera cívica y segura y por esa razón vamos a recopilar las multas más comunes en estos vehículos de movilidad personal.

Los patinetes eléctricos se encuentran en un punto medio, no llegan a tener las dimensiones ni potencia de otros vehículos eléctricos como las bicis o las motos, pero tampoco son un juguete, alcanzan hasta 25 km/h, por lo que muchas veces sin saberlo estamos incumpliendo las normas de uso al pensar que no estamos sujetos a unas leyes de circulación.

Alcohol y drogas

Cada vez tenemos más integrado el concepto "no bebas cuando estás al volante", sin embargo, apenas existe el concepto de conducir ebrio en un vehículo de menor tamaño y potencia, como pueden ser los patinetes eléctricos.

Por lo menos esto es el concepto social, no obstante, las autoridades ven a todos los vehículos por igual, por eso la Ley de Seguridad Vial no excluye a nadie en lo referido a la conducción de los efectos de las drogas y el alcohol significando que las sanciones impuestas por ir bajos los efectos de alguna sustancia prohibida van desde los 500 euros hasta los 1.000.

Circular por aceras y zonas peatonales

Los patinetes son un vehículo de movilidad personal (VMP), teniendo esto en cuenta y para sorpresa de muchos, ya que es una práctica muy común, en España está prohibido que los patinetes circulen por las aceras o cualquier tipo de vía peatonal.

Esto se debe principalmente para prevenir cualquier tipo de riesgo para los peatones, ya que pueden ser atropellados o asustados por uno de estos vehículos. Tampoco está permitido que circulen por autovías, autopistas, túneles urbanos o travesías, las sanciones por esta infracción alcanzan los 200 euros.

Dispositivos Electrónicos

De nuevo, los patinetes electrónicos están equiparados con el resto de vehículos, por eso el Reglamento General de Circulación también se les aplica. Esto significa que mientras estemos utilizando un patinete está totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles o de auriculares, y en el caso de ser parados por las autoridades las multas alcanzarán los 200 euros.

Llevar a más de una persona

Como ya hemos dicho antes, los patinetes son VMP, lo que significa que están pensados para transportar a solo una persona. Es muy común ver a dos personas montadas en un mismo patinete por la ciudad y aunque parezca algo inofensivo, es bastante peligroso, ya que reduce la estabilidad y el control a la vez que reduce la potencia de frenado. En este caso la multa es la menos cuantiosa de todas, unos 100 euros.

Luces y otros elementos de seguridad

Uno de los principios de la seguridad vial es que el conductor debe ver y ser visto, esto se ha hecho siempre con la utilización de luces, y los patinetes eléctricos no iban a ser menos. Es obligatorio que todo vehículo lleve una luz delantera (blanca) y una trasera (roja) en el caso de que no lleve ninguna o solo una la multa será de 200 euros. Si no dispone de luces, el conductor tendrá que llevar prendas reflectantes y en caso de ser pillado sin ellas se le impondrá la misma multa.

En lo referido a la obligatoriedad de llevar casco, uno de los temas más confusos, el Reglamento de Circulación no recoge tal obligación, sino que deja en mano de los ayuntamientos para que cada uno lo regule según quiere. En el caso de que tu municipio sí que aborde este tema, las multas ascienden a 200 euros y la policía incluso podrá inmovilizar tu vehículo.

Es importante destacar que como en toda multa impuesta a un menor de edad, serán los padres o tutores legales los responsables en abonar el dinero correspondiente a las sanciones.