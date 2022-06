Cómo devolver un producto en Aliexpress en 2022

A poco que hayas investigado las principales plataformas de ventas online, seguro que el nombre de AliExpress te ha saltado, y es que el servicio chino es uno de los más grandes y utilizados del mundo. Dispone de casi cualquier producto a precios muy competitivos, sin embargo, no siempre ofrecen la calidad que esperamos, por eso hoy te vamos a enseñar a cómo devolver un artículo en AliExpress.

Su variedad de stock y precios bajos, hacen que su página web sea casi adictiva para muchas personas. En ella podemos encontrar cualquier producto que nos imaginemos e incluso aquellos que no pensábamos que existieran, es muy tentador y fácil comprar en AliExpress, lo que se complica algo más es la devolución de los productos.

Es importante destacar que AliExpress no es una tienda en sí, sino que es un portal que sirve como conector entre compradores y vendedores, por lo que la calidad de un producto puede variar de un vendedor a otro.

Iniciar una disputa

Es importante que sepas que la plataforma no tiene devoluciones como tal, sino que más bien tienes que iniciar una disputa con el vendedor y llegar a un acuerdo con él por el producto. Para asegurarse de que no hay timos, AliExpress es quien guarda el dinero de la compra hasta que el comprador da el visto bueno del producto, por lo que no tienes por qué temer por tu dinero.

Captura de cómo iniciar una disputa en AliExpress

Para abrir una disputa, tienes que ir a Mi cuenta y buscar Mis pedidos. Aquí te aparecerá tu historial de compras y a continuación debes ir a Detalles del pedido, ten en cuenta que la política de devolución de este servicio es de 15 días después de haber recibido el producto.

Al iniciar una disputa, tenemos 5 días para ponernos de acuerdo con el vendedor. Es importante que sí la caja venía en mal estado que adjuntes una foto de ella, lo mismo ocurre con conservar el envoltorio, estos detalles te pueden servir para ganar la disputa.

De no llegar a un acuerdo será AliExpress quien intervenga, por lo que mientras más pruebas tengas más posibilidades de compensación tendrás.

Piénsatelo dos veces antes de comprar

Como habéis visto, devolver un producto en AliExpress puede ser más estresante que en otras plataformas, eso no quiere decir que los vendedores no sean razonables y si un producto está en mal estado no te lo vayan a devolver.

Pero sí es recomendable que te pienses dos veces si de verdad quieres/necesitas ese producto, porque a lo mejor luego llega y no es lo que esperabas y devolverlo puede ser una odisea.