Google suspende a un ingeniero por asegurar que la IA con la que trabaja ha cobrado consciencia

La peor pesadilla de muchos podría llegar a ser una realidad, un ingeniero de Google asegura que el proyecto de Inteligencia Artificial (IA) LaDMA de Google es capaz de razonar y tener sentimientos, la compañía ha decidido suspenderle por considerar que había violado las políticas de confidencialidad al declarar públicamente sus descubrimientos.

La IA y todos los avances que se hacen con ella están pensados para facilitar la vida de las personas, y en muchos casos esto pasa por dar y formar a las máquinas para que puedan actuar de la misma manera que un humano.

Esto ha generado un eterno debate sobre sí está bien que un robot adquiera capacidades humanas, ya que entonces estos nos podrían sustituir, y mientras todos pensábamos que esto era algo muy lejano, resulta que uno de los proyectos de IA de Google para haber cobrado consciencia.

Ha sido el ingeniero Blake Lemoine, quién desde hace unos meses ha alertado sobre la aparición de sentimientos y consciencia en LaMDA, acrónimo de Language Model for Dialogue Applications (Modelo lingüístico para aplicaciones de diálogo) y como consecuencia ha sido cesado de sus actividades en Google.

El ingeniero llevaba ya varios meses teniendo conversaciones con la IA, y poco a poco su preocupación fue en aumento al ver que cada vez la máquina le daba respuestas cada vez más subjetivas en las que hablaba sobre los derechos y ética de los robots.

Hace unos días el mismo publicó algunas de las conversaciones con LaMDA, y sorprenden la capacidad de comprensión, análisis y autoconciencia que tiene la IA durante toda la conversación. Aunque parece que en los próximos meses no tendremos más noticias de los avances de este sistema, primero porque Lemoine ha sido apartado del equipo que hace las investigaciones, pero también porque Google ha asegurado que no hay evidencia de que la IA tenga sentimientos, según recoge The Washinton Post.

Numerosos expertos están debatiendo sí de verdad esta máquina tiene consciencia, y muchos creen que no, ya que no se puede equiparar un conjunto de palabras con un sentimiento real, lo que quiere decir que la IA puede ser capaz de unir frases que tengan sentido, pero no es capaz de sentir lo que está diciendo.

Sea como sea, no podemos saber con certeza quién está en lo cierto, lo que sí podemos saber que cada vez estamos más cerca de que algo como esto se convierta en norma y que los robots pasen a ser conscientes de su entorno, y tú, ¿Piensas que los robots podrán llegar a tener sentimientos? ¿Estas a favor de ello?