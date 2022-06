Cómo cambiar la contraseña y nombre de tu WiFi en tres sencillos pasos

Todo el mundo tiene WiFi en sus casas, pero son muy pocos los que han cambiado la contraseña que viene por defecto. Esta práctica es más peligrosa de lo que la mayoría piensa ya que existen diferentes maneras, más sencillas de lo que crees, para hacerse con tus credenciales del router, por eso te vamos a enseñar a cambiar tanto la clave como el nombre de tu WiFi en tan solo tres pasos.

Aparte de por motivos de seguridad, que otros no puedan acceder a tu WiFi y la información que recopila, también hay otros motivos por los que querrías cambiar tu contraseña y nombre del WiFi como puede ser que la clave es muy larga y complicada para recordar o que confundes tu router con otro debido a que los nombres con tus vecinos son muy similares.

Sea cual sea tu situación, desde elEconomista.es te vamos a enseñar a cambiarlo en tres sencillos pasos.

1.Acceder a tu router

Este paso puede que sea el "más complicado" aunque tampoco es que sea de gran dificultad. Para acceder a nuestro router, primero lo tenemos que encontrar, esto lo hacemos a través del navegador que usemos, ya sea Google, Edge, Safari...

Después tenemos que encontrar la dirección IP de entrada, esta suele ser la misma para todos los dispositivos, esta dirección es la misma que la dirección IP que cuando nos conectamos con el móvil o el ordenador, solo que el router se queda con la primera serie. Por lo que en la gran mayoría de los casos nuestra dirección IP es 192.168.1.1 o 192.168.0.1, es cierto que existen casos que es otra combinación, pero no es lo habitual.

Después de encontrar la combinación de nuestro router, tenemos que buscarlo directamente en la barra del navegador.

2. Entrar ajustes del WiFi

Como es lógico, para acceder necesitas también un nombre de usuario y contraseña, esta información la sueles encontrar en el manual de tu router y si lo no lo encuentras ponte en contacto con tu operadora para que te lo den. No intentes entrar sino sabes la contraseña porque se podrá bloquear el acceso y ya no podrás cambiar estos datos.

Una vez que hayamos encontrado toda la información que necesitamos y estemos dentro del router, hay que dirigirse a los ajustes del WiFi, que suelen recibir nombres como "Configuración WiFi" o "Seguridad". Aquí tendremos que buscar la opción que nos permita cambiar la clave y el nombre de nuestra red.

3.Cambia la contraseña

Cuando ya tenemos el apartado de la contraseña, lo siguiente que tenemos que hacer es cambiar la combinación, aquí tienes algunos consejos para tener claves más seguras. Es importante no reutilizar tus contraseñas y si no sabes muy bien que poner puedes utilizar un gestor de contraseñas, en lo que se refiere al nombre, aquí tienes total libertad de nombrar a tu WiFi como quieras.

Una vez hayas hecho los cambios pertinentes, solo tendrás que confirmarlos y guardarlos, y así de fácil habrás hecho más seguro tu WiFi a la vez que lo has personalizado.