Así puedes acceder a una publicación en Facebook sin tener una cuenta registrada

Las redes sociales se han convertido en un lugar donde famosos y empresas anuncian y hacen presentaciones, y en algunos casos Facebook es la red que eligen, por eso te vamos a explicar el truco para que siempre puedas ver lo que se ha dicho sin necesidad de tener una cuenta registrada en dicha plataforma.

A pesar de que Facebook cuenta con más de 2.900 millones de usuarios activos, todavía hay muchas personas que no tienen una cuenta registrada simplemente porque no utilizan redes sociales o porque prefieren usar otras. Y mientras en el mundo de Facebook ocurren cada día muchas cosas, que no tengas un perfil registrado no significa que no te puedas enterar de lo que ocurre.

La plataforma de Facebook ha sido el lugar donde numerosas personalidades y empresas han anunciado sus nuevos productos, servicios o cualquier tipo de noticia, un ejemplo de ello fue la llegada de las reacciones a WhatsApp desde el perfil de Mark Zuckerberg, aunque esto te puede valer también para cotillear lo que ha subido tu vecino.

Por lo que, si quieres estar a la última de lo que pasa en esta red social pero no quieres formar parte de ella, este truco es para ti.

Entrar en Facebook sin tener Facebook

Podremos acceder a una publicación de Facebook de varias maneras, en primer lugar, esta técnica es muy sencilla. Si tu encuentras el enlace de una publicación concreta, solo tienes que copiarlo y pegarlo en la barra de búsqueda de tu navegador, y tengas o no cuenta, se te abrirá una pestaña con la publicación que estabas buscando.

En el caso de que no tengas el enlace, necesitarás conocer el nombre de usuario del perfil al que quieres acceder. Con esta información solo tienes que escribir directamente en el navegador y poner facebook.com/nombredeusuario, el que sea, por ejemplo, si volvemos a l del fundador de esta plataforma sería facebook.com/markzuckerberg.

En el caso que no tengamos ni enlace a la publicación, y desconozcamos el nombre de usuario de la persona que queremos cotillear podemos probar poniendo "Facebook + nombre de la persona o página", esto quiere decir que pongamos el nombre real que aparece en el perfil.

Cabe destacar que estos trucos no siempre tienen por qué salir bien, ya que dependiendo de la configuración de cada perfil en lo que se refiere a privacidad y permisos a la cuenta, puede que el acceso esté bloqueado. Pero eso ocurre con determinadas cuentas, así que por lo general este truco te puede ser de utilidad.