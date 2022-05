El internet por satélite de Elon Musk ya cubre 32 países

El servicio Starlink, el WiFi que ofrece alta velocidad y baja latencia incluso en situaciones climatológicas adversas, ya está disponible en 32 países de todo el mundo entre los que se encuentra España desde hace unos meses, aunque su precio ha subido, por lo que si quieres hacerte con él es mejor que te des prisa.

La compra de Elon Musk de Twitter ha eclipsado al resto de compañías del magnate, la que más ha sufrido ha sido Tesla, que ha sufrido una revalorización de sus acciones después de que Musk tuviera que vender gran parte de ellas para poder llegar a la cifra de compra de la plataforma.

Y mientras nos centramos en Twitter y todos los cambios que están ocurriendo, las otras compañías de Musk, como Space X siguen creciendo y expandiendo su presencia por el mundo.

Un ejemplo de ello es que, desde hoy, ya está disponible el servicio Starlink en 32 países del mundo, entre los que está incluido España desde hace unos meses. El Kit que lo conforma tiene incluido la antena Starlink, el router WiFi, la fuente de energía, los cables necesarios y la base. Es importante destacar que para poder utilizarse es imprescindible que la antena tenga una vista despejada del cielo para conectarse.

Y es que este WiFi de alta velocidad, alcanza entre los 100 Mbps y 200 Mbps, y su baja latencia, 20 ms en la mayoría de los lugares, ha sido diseñado para zonas rurales donde la conexión es muy mala o casi inexistente. Su llegada a nuestro país podría significar el fin de lo que la compañía llama "la brecha de banda ancha rural".

Y con la implementación del teletrabajo, podía impulsar a más personas a repoblar lo que es conocido como "La España vaciada"; aunque, también es cierto que este servicio no está al alcance de todos, sobre todo si cada dos meses sube el precio.

Ahora la compra del servicio y el Kit es de 639 euros cuando en un principio iba a ser de 499 euros, pero es que después hay una cuota mensual de 99 euros al que se le suma una cuota de 9 euros por la Tasa por reserva de dominio público radioeléctrico también mensual.

Starlink is now available in 32 countries around the world. People ordering from areas marked "available" will have their Starlink shipped immediately ? https://t.co/slZbTmHdml pic.twitter.com/CecM1pkf5D — SpaceX (@SpaceX) May 13, 2022

Por lo que, sumando también los gastos de envío que son 71 euros, el primer mes te saldría por 818 euros, para tener que pagar después 108 euros cada mes. Es obvio, que esta cantidad no está al alcance de todos, pero su precio puede llegar a estar justificado si ofrece un servicio de banda ancha en un pueblo donde no hay ni cobertura.

En el mapa se puede ver también que la compañía tiene intención de seguir creciendo en el futuro, y ya muestra otras localizaciones donde se va a implementar en los próximos meses.