Móvil barato con diseño holográfico y una cámara de 108 MP: así es el nuevo Realme 9

Realme ha presentado hoy sus dos nuevos smartphones de gama media-baja, el Realme 9 y el Realme 9 5G; pese a que tienen básicamente el mismo nombre, en realidad son muy diferentes, y optar por el modelo 5G puede no ser la mejor opción.

Es algo raro, porque normalmente asociamos 5G con velocidad y modernidad; pero la verdad es que también es una tecnología que aún es cara de implementar, especialmente comparado con los móviles 4G que llevan tantos años en el mercado.

Como vamos a ver más adelante, eso ha puesto a Realme en una posición algo extraña con lo que llama su "gama número", que corresponde a la gama media y por lo tanto, por debajo de los Realme GT. Ya pudimos probar el tope de esta gama número con el Realme 9 Pro Plus, y ahora le toca el turno al modelo 'convencional'.

Así es el Realme 9

El nuevo Realme 9 es un móvil que explica perfectamente cómo es posible que, en apenas unos años de vida, Realme haya alcanzado las primeras posiciones de ventas en España. No es el mejor móvil que te puedes comprar, tampoco es el más barato; pero alcanza un equilibrio que pocas marcas pueden conseguir, y eso lo hace muy atractivo.

Con esto quiero decir que el Realme 9 no te sorprenderá, pero no necesita hacerlo. Con un precio de partida de 279,99 euros, estará disponible con una rebaja importante en su lanzamiento el próximo 17 de mayo, que nos permitirá obtenerlo por sólo 249,99 euros. Es una estrategia que ha funcionado muy bien para Realme, y no es de extrañar que ahora la repita.

Como tampoco es de extrañar que el Realme 9 sea un buen móvil, que cumple con todo lo que necesitamos en un dispositivo moderno, sin florituras ni llamar la atención. Bueno, eso no es del todo cierto con esta generación, ya que Realme ha implementado lo que llama el primer "diseño holográfico ondulado" de la historia; en persona es menos sorprendente de lo que indica esa frase, pero la verdad es que es bonito. Básicamente significa que la trasera del dispositivo tiene un efecto ondulado, que refleja la luz de manera diferente dependiendo del ángulo. En el color dorado que he podido probar, es llamativo, y no dudo que técnicamente haya sido difícil de implementar (la compañía afirma que está compuesto de seis capas), pero la verdad es que no es lo más increíble que he visto. Pero tampoco es molesto, así que por mi parte recibe mi aprobación.

Me ha gustado más el color metálico de los bordes, que hace que el móvil parezca de gama más alta de lo que realmente es; pero debes recordar que se trata de plástico. Claro, que probablemente te darás cuenta cada vez que cojas el móvil, porque este es uno de los modelos más ligeros que he podido probar. Con un peso de sólo 178 gramos, y un diseño muy fino, este es uno de los móviles más fáciles de coger y llevar en la mano que recuerdo.

Completo y con la potencia justa

Donde el Realme 9 realmente demuestra su equilibrio es en el hardware. Ninguno de los componentes es puntero, pero en todos los aspectos da la talla y hace todo lo que necesitamos.

Es un móvil que se nota rápido y ligero, en parte gracias al procesador Snapdragon 680 de Qualcomm; aunque sólo tiene conectividad 4G, es lo suficientemente rápido como para ejecutar todo tipo de apps. Incluso me ha sorprendido en videojuegos, aunque siempre tendrás que bajar los gráficos si la app no lo hace; en PUBG, por ejemplo, he podido jugar sin problemas sólo con reducir la distancia de renderizado. Y la interfaz de Realme UI 3.0 es simple, limpia y no molesta en absoluto; y en efecto, eso significa que este móvil viene con Android 12 de serie, algo de agradecer cuando muchos rivales aún no han dado el salto a la última versión.

No es que sea el móvil más potente, pero para su precio, la experiencia es muy buena. También ayuda la pantalla, que es un panel Super AMOLED de 6,4 pulgadas con una frecuencia de refresco de 90 Hz que garantiza una buena fluidez; en juegos, la tasa de muestreo táctil de 360 Hz captura nuestros toques rápidamente. Es una buena pantalla, pero no alcanza el brillo necesario para ser compatible con reproducción de vídeo HDR, así que falla un poco para disfrutar de contenido multimedia.

En esta gama, la batería importa mucho, así que no sorprende ver que en el Realme 9 es de 5.000 mAh; la carga rápida es de 33 W, que puede recargar la mitad de la batería en algo más de media hora, y el cargador viene incluido en la caja.

Las cámaras del Realme 9 pueden ser sorprendentes, hasta cierto punto. La resolución de 108 MP del sensor principal es chocante en este rango de precios, y gracias a esto las fotos que obtenemos son muy nítidas y es fácil encontrar todo tipo de detalles por pequeños que sean. Sin embargo, la resolución no es lo único importante en una foto, y esta cámara comete el error de sobresaturar los colores, que no son nada realistas. Eso no siempre es malo, ya que a veces es posible obtener fotos más espectaculares, pero si la fidelidad es tu prioridad será algo decepcionante. Viene acompañada de un gran angular de 8 MP sin muchos alardes, y una macro de 2 MP que produce fotos con mucho ruido. Tampoco me ha gustado que la app de fotos sea tan lenta para cambiar entre lentes y modos.

Una gran opción en la gama media

El Realme 9 es un buen móvil si buscas un nuevo modelo situado entre los 250 y los 300 euros. Es muy completo y tiene todo lo que podríamos esperar de un dispositivo moderno, excepto 5G. Si eso no es importante (y dada la situación actual, para mucha gente no lo es), el Realme 9 es una gran opción a tener en cuenta.

El Realme 9 estará disponible a partir del 17 de mayo en tres colores: dorado, negro y blanco. La versión de 6 GB y 128 GB costará 279,99 euros, y la de 8 GB y 128 GB, 299,99 euros; como oferta de lanzamiento, entre el 17 y el 21 de mayo costarán 249,99 euros y 279,99 euros respectivamente.

Por otra parte, si el 5G es una prioridad, Realme ya ofrece una alternativa, aunque sea de una manera algo extraña.

Realme 9 5G

El nuevo Realme 9 5G es muy diferente al Realme 9 convencional, y no es simplemente el mismo móvil con conectividad 5G. De hecho, y esto suena extraño, pero en realidad es más barato pese a usar una tecnología más moderna: cuesta sólo 249,99 euros, y ya está disponible.

La diferencia de precio se explica por algunos cambios. La pantalla, por ejemplo, usa un panel IPS convencional y no un AMOLED, aunque a cambio es más rápido, alcanzando los 120 Hz de frecuencia de refresco. Sin haberlo probado, no sabemos cómo se comparará con el panel del Realme 9, pero sobre el papel puede ser una diferencia sustancial.

Un cambio más comprensible es el procesador, ya que Realme ha optado por el nuevo Snapdragon 695 5G para obtener la conectividad 5G que no tiene el 680. Además de esa ventaja evidente, Realme afirma que es más potente y eficiente, al estar basado en el proceso de fabricación de 6 nm; también tiene una nueva GPU que aumenta el rendimiento en gráficos en un 30%. Esto también supone una subida en el peso, pero con 191 gramos no será muy elevado.

Hasta las cámaras son diferentes, con un sensor principal de 50 MP, una lente retrato en blanco y negro, y una lente macro. Sin embargo, en cuestión de diseño son parecidos al usar el mismo efecto holográfico en la trasera.

El Realme 9 5G está ya disponible en dos colores, negro y blanco. La versión de 4 GB y 64 GB cuesta 249,99 euros, y la de 4 GB + 128 GB cuesta 279,99 euros; hasta el 14 de mayo estarán rebajadas, a 229,99 euros y 259,99 euros respectivamente.