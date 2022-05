Netflix con anuncios para finales de año, la compañía se da prisa

¡Cambio de planes en Netflix! A pesar de que la compañía no pensaba introducir anuncios en su plataforma hasta dentro de un año o incluso dos, acaba de informar a sus trabajadores que planean extender la opción con publicidad antes de que se acabe este año.

Los resultados del primer trimestre de 2022 fueron muy negativos para Netflix, por primera vez en su historia la plataforma perdió usuarios y los próximos meses tampoco pintan mucho mejor ya que la compañía prevé perder dos millones más de suscriptores durante el próximo trimestre.

Según el CEO de la compañía, Reeds Hastings, el problema está en que la compañía no consigue los ingresos correspondientes al número de personas que ven sus contenidos ya que más de 130 hogares comparten contraseñas, por lo que hay muchas personas que consumen, pero no pagan.

Con el fin de volver a tener un balance positivo, la compañía decidió por un lado introducir en un futuro una suscripción más barata pero con anuncios, a la vez que iban a tomar medidas para evitar que las contraseñas se compartiesen.

Estos planes no se esperaban hasta dentro de uno o dos años, sin embargo, parece que la compañía ha pisado el acelerador y según ha podido saber The New York Times, Netflix ha enviado un correo interno a sus trabajadores para informarles de que están planeando introducir estas medidas para finales de este año.

Sorprende que de noche a la mañana la compañía quiere aplicar estos cambios, cuando hace tan solo un mes reconocían que la extensión de una suscripción con anuncios era "compleja" y que se necesitaría tiempo para poder aplicarla. En la nota enviada a los trabajadores se reconocía que era "una idea ambiciosa donde al principio iba a haber concesiones.

La suscripción con anuncios es una nueva estrategia que todas las principales plataformas en streaming han o van a incluir en algún momento, que tienen como gancho ofrecer precios más bajos. En lo referido a compartir contraseñas, por el momento solo sabemos que planean introducir una tasa extra para las cuentas que comparten la contraseña con varias personas.

Actualmente las suscripciones de Netflix van desde los 7,99 euros en nivel más básico hasta 17,99 la suscripción premium. ¿Y tú? Prefieres pagar menos y ver anuncios o pagar un poco más y poder seguir compartiendo tu perfil con varias personas.