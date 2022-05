Círculo de Twitter: revolución en la red social con una manera más privada de compartir

Twitter ha presentado una nueva funcionalidad, llamada "Círculo", que permitirá a los usuarios compartir mensajes y contenido sin necesidad de que se enteren todas las personas que les siguen.

¿Cuántos seguidores tienes en Twitter? A poco que uses un poco la red social, probablemente unos cuantos. Y cuantos más seguidores tengas, más cuidado deberás tener en tus palabras; puede que no quieras que todo el mundo se entere de lo que estás haciendo en este momento, por ejemplo. Una opción es hacer tu cuenta privada, pero eso limita el alcance de todos tus tuits, y no puedes controlar quién de tus seguidores puede leer tus mensajes.

Hoy, Twitter ha presentado una solución, Círculo. Básicamente, consiste en elegir a las personas más cercanas a nosotros, para que sean las únicas que puedan ver nuestros tuits más personales. Durante la configuración, podemos elegir qué usuarios pueden entrar en nuestro Círculo personal, con un límite de 150 personas; cuando vayamos a publicar un tuit, podemos elegir si hacerlo público, o si compartirlo sólo con los usuarios del Círculo.

De esta manera, en todo momento podemos elegir el alcance de nuestros tuits: si queremos que lleguen a todos nuestros seguidores y al público en general, o si queremos mantenerlos relativamente privados, llegando sólo a un público seleccionado.

Esto puede cambiar completamente la manera en la que usamos Twitter. Por ejemplo, puede ser más apropiado para hablar con familiares y amigos cercanos, sin que todo el mundo se entere. Twitter también espera que ayude a que nos sintamos más cómodos al expresarnos, y podamos tuitear sin miedo; en concreto, afirma que los jóvenes de la comunidad LGBTQ+ suelen crear cuentas separadas que hacen privadas para sentirse más cómodos hablando de su orientación o identidad de género. El Círculo hace eso innecesario, o al menos esa es la idea.

Twitter también sabe que mucha gente tiene dos cuentas, y cambia de una a otra dependiendo del contenido que quieran publicar; pero que eso puede ser confuso, y esta función permite cambiar de público sobre la marcha.

Círculo de Twitter llegará como un experimento, inicialmente para un grupo reducido de usuarios de las apps de iOS, Android y Web. Se suma a otras funciones diseñadas para personalizar la experiencia, como "Unmention", que nos permitirá abandonar conversaciones en las que nos hayan mencionado, o la función de eliminar seguidores.

El lanzamiento de Circulo de Twitter es sorprendente, no sólo por la manera en la que puede cambiar la red social, sino especialmente por el momento en el que llega: justo cuando Elon Musk está a un paso de ser el propietario de la empresa. Un Musk que ha criticado en repetidas ocasiones a los empleados y la dirección tomada por Twitter, afirmando que va en contra de la "libertad de expresión".

De hecho, la semana pasada el desarrollo de Twitter habría sido pausado, y la implementación de nuevas funciones prohibida a los desarrolladores sin el consentimiento expreso del vice-presidente. Por lo tanto, podemos asumir que esta novedad ha recibido esa aprobación, y en un principio, no debería ser problemática, ni eliminada, cuando Musk tome las riendas.