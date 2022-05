El Amazon Kindle por fin podrá leer libros en EPUB, una de las funciones más deseadas

Amazon ha confirmado que sus dispositivos Kindle ganarán la compatibildiad con EPUB, aunque no será completa y los usuarios no tendrán la libertad de meter libros con ese formato en el dispositivo.

Los Kindle, incluso el nuevo Kindle Paperwhite 2021, son prácticamente los únicos lectores de libros electrónicos que no soportan el formato EPUB, uno de los más populares; la mayoría de los fabricantes lo soportan, lo que permite leer el mismo libro que hayamos comprado u obtenido en todos nuestros dispositivos, menos el Kindle. Como la plataforma de Amazon es la más popular, hasta ahora la compañía ha tenido poca motivación para dar soporte a un formato "de la competencia". Los usuarios no han tenido más remedio que usar programas alternativos, como Calibre, para convertir el formato al usado por los Kindle.

Por sorpresa, ahora Amazon ha anunciado el soporte de EPUB en su plataforma, aunque lo ha hecho un poco de "tapadillo", ya que no ha avisado a la prensa; sólo ha cambiado el documento de ayuda al cliente.

Eso no significa que el Kindle ahora pueda leer archivos EPUB; en vez de eso, tendremos que usar el sistema de envío de documentos al Kindle de Amazon. Cuando configuramos nuestro Kindle, podemos configurar una dirección de correo electrónico, a la que podemos enviar documentos que queramos leer en el dispositivo. Podemos ver esta dirección si vamos a la Configuración y entramos en "Mi cuenta", en la sección "E-Mail de Enviar a Kindle". A partir de ahora, podemos enviar archivos EPUB a esa dirección, y Amazon automáticamente los convertirá al formato del Kindle y lo recibiremos en el dispositivo para leerlo.

Junto con este cambio, Amazon ha anunciado el fin del soporte de formatos viejos como MOBI y AZW, aunque ha aclarado que los archivos que ya tenemos en el dispositivo no se han visto afectados; es sólo que ya no podremos enviar archivos con esos formatos a nuestro Kindle. El motivo que ha dado Amazon es que esos formatos no soportan las nuevas funcionalidades del Kindle.

Si usabas Calibre u otro programa para meter libros en tu Kindle, estas novedades no te afectan, pero al menos si ahora compras un libro en EPUB en otra tienda, podrás enviarlo a tu Kindle por correo y lo podrás leer sin problemas. Puede que Amazon haya implementado esto para evitar acusaciones de competencia desleal, especialmente en la Unión Europea, pero eso es sólo una elucubración, ya que la compañía no ha anunciado este cambio.