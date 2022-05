Así se verán los mensajes editados en la página de Twitter

Algunos usuarios de la versión web de Twitter han descubierto que la plataforma ya está extendiendo la tan esperada función de editar tuits donde se puede ver que se generará un nuevo tuit con el contenido modificado, seguido de un hilo con todas las versiones anteriores de esa publicación.

La noticia de que Twitter iba a extender la herramienta de editar tuits quedó eclipsada por el "culebrón" que se formó con el proceso, que ha durado casi un mes, de compra del multimillonario Elon Musk a esta plataforma.

Es cierto, que la llegada paulatina de esta función no es ninguna sorpresa, ya que la compañía ya anunció que la iba a introducir de manera oficial, pero con el cambio de dueño de la plataforma y todo lo que puede a llegar a significar, casi que se nos había olvidado.

Ahora, la filtradora Jane Manchun Wong, ha mostrado en su cuenta personal de Twitter cómo funciona esta nueva herramienta y cómo se ven los tuits modificados. Según la misma, el formato será el que muestra y la compañía no tiene ninguna intención de cambiarlo cuando se extienda a todo el mundo.

Looks like Twitter's approach to Edit Tweet is immutable, as in, instead of mutating the Tweet text within the same Tweet (same ID), it re-creates a new Tweet with the amended content, along with the list of the old Tweets prior of that edit — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 16, 2022

Para sorpresa de muchos, al editar un tuit, no se mostrará el mismo tuit (mismo código de identificación) sino que se generará una nueva publicación con el contenido modificado en la que se podrá leer que ha sido modificado y la hora en la que se ha cambiado. El autor podrá modificar e introducir todos los cambios que quiera sin importar el contenido del original.

Manchun Wong asegura que existe un límite de 30 minutos para que el autor pueda modificar el tuit original. También señala que debajo de este, le acompañará un hilo con las versiones anteriores del tuit, aunque todavía se desconoce cómo va a funcionar este "historial de ediciones". A su vez, si vamos al tuit original, en la parte inferior veremos escrito "Existe una versión nueva de este tuit".

Puede que muchos usuarios tengan cientos de ideas para cómo implantar esta función, pero no parece que vaya a haber espacio para cambios, y por lo que parece la compañía quiere que se vea bien que el tuit ha sido modificado. Ya que lo veremos anunciado en el tuit original y en el tuit nuevo, que además va acompañado del historial con todas las versiones que han existido de esa publicación.