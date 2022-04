¿Has perdido seguidores en Twitter? No es por culpa de Elon Musk

A pesar de que el anuncio de la adquisición de Musk se hiciera hace solo unos días, ya se están notando las consecuencias, varios usuarios de Twitter han denunciado que han perdido seguidores de la noche a la mañana mientras que otros han ganado, y no, no ha sido cosa del multimillonario.

Aunque todavía no se ha finalizado del todo el acuerdo por la compra de Twitter, es casi imposible que alguna de las dos partes dé marcha atrás. Algo muy grave debería de ocurrir para que Elon Musk no se convierta en dueño de Twitter; y pese a que esto todavía no es una realidad, los efectos de este cambio ya se han podido notar.

Y no es que la compañía haya activado alguna función o nueva política, pero muchos usuarios han denunciado haber perdido cientos de seguidores de un día para otro, mientras que otros los han ganado. En concreto, este suceso ha afectado a personas famosas, como por ejemplo el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que el día después de la compra de Musk perdió 300.000 seguidores, lo mismo ocurrió con Katy Perry que perdió 200.000 según informa NBC News.

Weird. I just lost more than 8,000 followers in the last couple of hours. Was it something I said? https://t.co/TS3vwDephc — Mark Hamill (@MarkHamill) April 25, 2022

Incluso el propio Luke Skywalker, Mark Hamill en la vida real ha perdido seguidores. Todo esto ha ocurrido a la vez que por ejemplo el presidente brasileño Jair Bolsonaro o la miembro del partido republicano en EEUU, Majorie Taylor, han incrementado notablemente su número de seguidores.

Y no, en ninguno de los dos casos, las personas implicadas han tenido que ver con estos cambios, ni tampoco el señor Musk ha sido participe, aunque tal vez sí que podamos decir que es causante. Desde que comenzó este largo camino que ha llevado a Twitter a tener un nuevo dueño, Musk ha criticado a la plataforma por su falta de "libertad de expresión" y en numerosas ocasiones aseguró que cambiaría muchas cosas si fuese dueño de Twitter.

Pues, esto último ha ocurrido, y esto ha provocado una estampida de miles de usuarios de Twitter a otras plataformas, como a Mastodon. ¿Qué tienen la mayoría de estos usuarios en común? Que tienen ideologías de izquierdas, por lo que todas las personalidades cercanas a estas ideas han perdido a miles de seguidores que no quieren participar en la nueva era de Twitter.

A la vez, algo totalmente contrario está pasando con los usuarios de derechas, que han visto que con Musk es posible que mensajes y cuentas antes prohibidas ahora puedan tener espacio. Twitter ha asegurado que estos cambios son orgánicos y que no han tenido nada que ver.

Por su parte Musk sigue a lo suyo, y no ha perdido su afición por los tuits llamativos, aunque también los acompaña con alguno que da indicios de lo que va a ser la plataforma a partir de ahora.

"Para que Twitter merezca la confianza del público, debe ser políticamente neutral, lo que significa efectivamente molestar a la extrema derecha y a la extrema izquierda por igual." ha tuiteado Musk.

For Twitter to deserve public trust, it must be politically neutral, which effectively means upsetting the far right and the far left equally — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022