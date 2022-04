La tienda murciana que quiere ganar a Amazon con PYMES españolas: entrevistamos a Unilae.com

Si alguna vez te has interesado en comprar un ordenador o un smartphone, probablemente conocerás PcComponentes. Es la plataforma de e-commerce especializada en tecnología más grande de España, y en base a ese éxito, ahora quiere seguir creciendo y expandiendo su presencia en el mercado, tanto nacional como internacional.

Para ello han decidido embarcarse en un gran reto, el de crear Unilae.com, una plataforma de e-commerce que pueda ofrecer cualquier producto que necesites. Si te suena, no es casualidad: pretende convertirse en el nuevo Amazon, aunque manteniendo sus diferencias.

El primer aspecto en el que Unilae destaca del gigante del comercio online es que es una empresa española, y que por lo menos en sus comienzos va a trabajar principalmente con otras compañías del país. Y eso viene con una promesa que parece algo utópica en plataformas digitales, un compromiso y responsabilidad fiscal de pagar todos sus impuestos en España y otros países en los que vayan a tener presencia.

Hablamos con David Morales, E-commerce Manager de Unilae, para que nos cuente un poco más sobre esta nueva plataforma, los objetivos y las expectativas que tienen para el futuro y por qué deberíamos empezar a comprar en Unilae.

Que PcComponentes haya lanzado una nueva tienda online, separada de la principal, es toda una demostración de lo grande que se ha vuelto, pero ¿por qué crear precisamente una tienda separada, y no integrar estos productos directamente en la web de PcComponentes? Al fin y al cabo, PcComponentes ya ofrecía productos que no son estrictamente para ordenador o móviles. ¿Qué riesgos y ventajas veis con este enfoque?

El motivo por el que se crea la marca Unilae.com es porque PcComponentes tiene la ambición de competir en muchas más categorías; bajo el nombre de PcComponentes.com es complicado hacerlo porque es un nombre que define muy bien una tipología de producto, y que los clientes relacionan con una tipología de producto muy concreta como es la informática, los componentes periféricos, y después esto se ha ido ampliando a electrónica.

Pero es complicado añadir nuevas categorías bajo ese nombre, por lo cual parecía claro que había que cambiarlo. Además, con la ambición de internacionalizar la oferta, llamándonos PcComponentes esto sería algo complejo ya que es un nombre muy español, con lo cual hay que crear una marca nueva y se decide que sea Unilae.com.

"No queríamos perturbar a los clientes de PcComponentes"

A partir de aquí existen dos vías o dos posibilidades: cambiarle el nombre a PcComponentes como pasó en su época con SegundaMano.es que pasó a llamarse Vibbo, por ejemplo, o lanzar el proyecto en paralelo y eso es lo que finalmente se decide; principalmente para evitar riesgos y no perturbar a los clientes históricos de PcComponentes que se sienten cómodos en nuestra web y que buscan un especialista de nicho.

Con este movimiento PcComponentes sigue siendo un e-commerce especialista con mucha experiencia dentro del sector de tecnología y la electrónica, mientras Unilae nace absolutamente como un proyecto nuevo, con una marca nueva. Nace desde cero, pero a su vez elimina cualquier riesgo de perturbar el posicionamiento de la marca PcComponentes.

Lo primero que llama la atención de la lista de productos que estarán disponibles en Unilae es la variedad, parece un poco como un 'cajón de sastre', con salud y belleza, bricolaje, juguetes y tecnología. ¿Qué visión concreta tiene esta tienda, o lo veis como un espacio más abierto con más libertad para ofrecer otros productos?

Unilae es un espacio totalmente libre, es una web generalista. Es un gran centro comercial donde la ambición es que los clientes puedan encontrar todo lo que buscan sin tener que irse de especialista en especialista, sino poder navegar por Unilae y encontrar productos de cosmética, productos de moda, de decoración, de jardín o de lo que sea.

Esta plataforma nace con una ambición absolutamente generalista, y de hecho el límite no serán las categorías que hay ahora. Durante el año iremos incorporando nuevas categorías hasta abarcar el espectro más amplio posible a nivel de tipologías de producto.

Hablando de eso, Unilae presume de contar ya con 400 pymes españolas. ¿Qué criterios se han seguido para aceptarlas? ¿Cabe la posibilidad de que más empresas se apunten a Unilae si ven que tiene éxito?

Van a entrar más empresas seguro.

El criterio ha sido el seleccionar las empresas que mejor servicio dan al consumidor, hemos ido nosotros a buscarlas expresamente y se seguirán incorporando porque como te digo falta todavía mucho catálogo por crear.

Una de las cosas que yo creo que nos diferencia del resto es precisamente que el 95% de las empresas son pymes españolas. No hay vendedores fuera de la Unión Europea (UE), no hay vendedores chinos, por ejemplo, que inundan el resto de marketplace en Europa.

"Una empresa murciana que apuesta por comercio local"

Y esto comulga un poco con nuestra filosofía. Primero de calidad de servicio, normalmente los proveedores españoles dan el mejor servicio porque envían desde más cerca y porque las exigencias de calidad de nuestro entorno son mucho mayores que las de fuera de la UE.

También porque nosotros somos una empresa murciana que apuesta por el comercio local, que apuesta por la cercanía, por la responsabilidad social, por la responsabilidad fiscal. Todo esto va acorde con ese movimiento que hemos hecho de selección de empresas que hacen que la pulcritud en términos de calidad de servicio y de responsabilidad sea máxima.

Quería hablar un poco más sobre los criterios para aceptar o para encontrar esas empresas que habéis dicho que habéis contactado vosotros con ellas, ¿Qué buscabais en estas empresas?

Calidad, la calidad de su catálogo, es decir vamos buscando los productos que los clientes quieren y buscamos a las empresas que los venden. Estas empresas son españolas o intentamos buscar que en primera instancia sean españolas, que sean capaces de ofrecer una calidad de servicio al nivel de lo que nosotros buscamos y esto quiere decir, que hagan entregas rápidas, que lo hagan desde España o que dispongan de una atención al cliente con respuesta inmediata.

Sí son capaces de ofrecer precios competitivos y además son fiscalmente responsables, es decir si están registrados; nosotros pedimos informes como el de la Agencia Tributaria para que cumplan con lo que nosotros o consideramos que es imprescindible. Reuniendo todos estos requisitos se puede entrar a vender en Unilae.

PcComponentes cuenta con un servicio Premium, que nos ofrece ventajas como una tarifa plana de envíos y ofertas exclusivas. ¿Se extenderá a Unilae o funcionarán por separado?

En principio no, y te digo por qué.

Porque la ambición también de PcComponentes y la de Unilae es de ser capaces de ofrecer un servicio premium sin necesidad de pagar por ello, es decir sin necesidad de estar dado de alta en un servicio premium o como quieras llamarlo.

Es hacia dónde vamos a ir seguramente a lo largo del año, el envío gratuito, las devoluciones gratuitas, todos los servicios que tú puedas obtener vía premium. Nuestra ambición es que lo pueda tener 100% de los clientes sin necesidad de pagar un precio extra como un abono mensual digamos o anual o lo que sea. Así que probablemente dentro del grupo desaparecerá para extenderlo por defecto a todos los clientes.

Es innegable que Unilae se meterá en el terreno de otras grandes tiendas online, especialmente en el terreno de Amazon. ¿Qué puede ofrecer Unilae frente a semejante gigante del comercio electrónico?

¿Qué puede ofrecer Unilae en comparación con Amazon? Es exactamente lo mismo en términos de servicio, es decir tiene que ser capaz y va a ser capaz de ofrecer los mismos productos, a los mismos precios, entregando igual de rápido, con incluso una mejor atención al cliente, con una mejor política de devoluciones, de reembolso, de satisfacción, etcétera etcétera.

Primero porque ya lo hemos demostrado en PcComponentes; para mí PcComponentes tiene la mejor calidad de servicio de Europa, seguro, mejor que Amazon sin duda. Eso nos iguala a Amazon, pero no nos diferencia, lo que nos diferencia de Amazon seguramente son tres cosas que podemos resumir en una: El respeto.

"Nosotros pagamos todos nuestros impuestos en España"

Respeto por los clientes, puede ser que Amazon lo tenga, respeto por el empleado, respeto por los proveedores y los partners que trabajan con nosotros y con la sociedad en general. En términos de responsabilidad fiscal nos alejamos muchísimo de Amazon y de AliExpress.

Nosotros pagamos todos nuestros impuestos en España, no nos dejamos ni un solo céntimo sin pagar, tenemos una política de responsabilidad social corporativa; todos nuestros empleados están en España con condiciones dignas de trabajo, te diría que con las mejores condiciones laborales que se les puede dar.

La pregunta realmente es, ¿Por qué compramos en Amazon? ¿Es por comodidad, es por conveniencia, es porque tiene los productos que necesitamos? Todo eso lo comparto

El problema es que hasta ahora no existía otra alternativa que te ofrezca todo esto. Unilae viene a convertirse en esa alternativa a la gente de poder comprar en un sitio que no existe hoy en día, que además es nacional, que hace las cosas bien, que es una empresa murciana, que no tiene ninguna ambición megalómana, que no tiene ninguna ambición monopolística, que no tiene ninguna ambición de abuso ni nada de esto.

Una compra, ya más allá del ámbito de Unilae o Amazon, puede tener mucho más impacto que un voto en una urna, ¿Dónde va el dinero que todos nos gastamos? Muchas veces no pensamos qué impacto tiene ese dinero, gastamos muchísimo dinero todos los días, pero muchas veces o casi nunca nos hacemos la pregunta de si ese dinero que estoy gastando después va a ir donde tiene que ir. Porque todos deseamos que los servicios públicos en general en España sean mejores de los que son.

No venimos a decirle a la gente donde tiene que comprar, sino a hacer el esfuerzo ofrecer un servicio similar al de Amazon, pero con un comportamiento ejemplar en términos de responsabilidad para con la sociedad, ahí no vamos a fallar, nuestro dinero se va a quedar en España.

Unilae planea dar el salto al resto de mercados europeos, ¿Cómo pretendéis hacerlo? ¿Cómo vais a difundir vuestra marca en estos países que seguramente desconozcan qué es PcComponentes?

Actualmente vendemos en España y Portugal, pero somos una empresa fundamentalmente española, el gran reto es a finales del año que viene empezar a internacionalizar.

Quizá la principal ventaja que tenemos es la competitividad de precio. Somos una empresa que históricamente ha comprado muy bien, que es que es muy competitiva en precios, que tiene una logística propia donde ahora mismo estamos terminando de crear un nuevo almacén en Alhama de Murcia que nos va a situar en 70 mil metros cuadrados.

Creo que tenemos una ventaja y es que podemos ser muy competitivos, así nos lo ha mostrado los análisis que hemos hecho del mercado europeo. A partir de ahí, partiendo de la base de tener un catálogo competitivo el resto es un poco más fácil aun siendo tremendamente complicado.

Y detrás pues vendrá una estrategia de comunicación de marketing y de adquisición compleja, donde probablemente incorporemos equipos de nativos de cada uno de los países que conozcan bien el mercado e intentaremos ir haciéndonos un hueco poquito a poco.