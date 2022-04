Elon Musk se echa atrás y finalmente no entrará en la junta directiva de Twitter

Parag Agrawal, CEO de Twitter, ha confirmado que Elon Musk ha decidido no unirse a la junta directiva de la compañía como inicialmente se anunció, después de haberse convertido en su mayor accionista.

El 'culebrón' de Musk y Twitter tiene otro capítulo, y nada indica que sea el último. El fundador de Tesla y SpaceX, obtuvo el 9,2% de las acciones de Twitter a mediados de marzo, aunque este movimiento sólo fue anunciado a principios de abril. Desde entonces se ha hablado de la gran influencia que Musk podría tener en la dirección de la compañía, algo que el propio magnate no negó al preguntar directamente a sus seguidores sobre qué funciones debería ganar la red social. Musk llegó incluso a plantear la posibilidad de un botón de editar en Twitter, algo que finalmente se hará realidad.

Estas ambiciones se confirmaron la semana pasada, cuando se anunció que Musk se uniría a la junta directiva, al menos hasta el 2024, aparentemente dándole más poder para proponer cambios internos en la compañía. Sin embargo, este domingo Agrawal ha revelado por sorpresa que Musk no asumirá el puesto prometido.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk