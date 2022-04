Ahora podrás desetiquetarte de cualquier mención con esta nueva función de Twitter

Twitter ha anunciado que está probando una función llamada "Sin Mencionar" que permite desetiquetarte de cualquier mención para dejar de aparecer en conversaciones en las que no quieres estar.

Twitter es un lugar opinativo, y aunque el ahora máximo accionista de la compañía piense que es una plataforma en la que falta libertad de expresión, por lo general cada uno dice lo que piensa y da su opinión sobre cualquier tema.

Esto hace que en muchas ocasiones las opiniones no sean positivas, sino más bien dañinas, y aunque no queramos leer ese tipo de comentarios, hasta ahora se quedaban guardados en el apartado de menciones. Twitter no quiere promover el odio en su app, sin embargo, no tenía herramientas que otorgasen al usuario el control sobre qué tipo de contenidos se le puede etiquetar.

Por eso, la compañía está probando una nueva herramienta que han desarrollado llamada "Sin mencionar" que por el momento solo está disponible en la versión beta para web para algunos usuarios.

How do you say "Don't @ me," without saying "Don't @ me"?



We're experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H — Twitter Safety (@TwitterSafety) April 7, 2022

Para activar esta función, solo tienes que ir a una mención y pinchar en los tres puntitos, y seleccionar la opción "Abandonar esta conversación". Una vez hecho esto, te habrás desetiquetado de dicha mención, aunque tu nombre seguirá apareciendo, con la distinción que estará en gris en vez de azul, para que se sepa que has abandonado esa conversación.

Pero esta herramienta no solo te quitará de la conversación, sino que también desactiva cualquier notificación relacionada con ella, por lo que, aunque cientos de personas te escriban tuits, si te has desetiquetado no te enterarás de ello.

Twitter trabaja constantemente en mejorar su plataforma para hacerla libre de abusos y contenidos de odio, ya en septiembre del año pasado probo una función llamada "Safety Mode" una herramienta que utilizaba algoritmos para bloquear aquellos mensajes con insultos y amenazas.

Además, ya de por sí, Twitter cuenta con moderadores que controlan el contenido de la app, eso sí, no pueden llegar a todo y debido a la política de Twitter muchos mensajes que pueden hacer daño cumplen con la normativa, por lo que la compañía ha tenido que desarrollar esta nueva función para que sea el usuario también quien controla lo que ocurre en su cuenta personal.

La herramienta de "Sin mencionar" todavía está en fase de prueba, por lo que solo un puñado de personas pueden probarla ya, aunque si la reacción de los usuarios es positiva, es bastante probable que pronto todos podamos activarla.