Los AirPods Pro 2 llegan este año, y si quieres los actuales será mejor que te des prisa

El conocido filtrador de dispositivos Apple, Ming-Chi Kuo, ha asegurado que Apple lanzará los nuevos AirPods Pro 2 antes de que acabe 2022 y que la compañía descatalogará los AirPods Pro para que no afecte a las ventas del nuevo producto como ha ocurrido con los AirPods 3.

La primera generación de los AirPods salió en 2016, seis años después los auriculares de Apple se han convertido en el modelo a seguir por el resto de fabricantes, la compañía ha tenido muchos aciertos a la hora de diseñar los AirPods, aunque también es cierto que no todos los modelos han sido tan exitosos.

En concreto, el modelo que menos ha cuajado ha sido el más reciente, los AirPods 3ª generación que salieron a finales del año pasado. Así lo ha indicado Kuo en su cuenta personal de Twitter, afirmando que la compañía ha reducido en un 30% los pedidos para el segundo y tercer trimestre de 2022. La baja demanda de este producto se debe a la fallida estrategia de segmentación que Apple había planeado.

