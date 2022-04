Nuevas filtraciones del iPhone 14 Pro, conocemos más a fondo su cámara

Todos los ojos están puestos en el iPhone 14, y gracias a las filtraciones que expertos en la materia van sacando poco a poco nos podemos ir haciendo una idea generalizada de cómo será el producto, hoy volvemos a descubrir nuevas especificaciones de la que será la cámara del iPhone 14 Pro.

Según filtraciones y rumores anteriores, Apple estaría trabajando para que se diferencien las versiones del iPhone 14 normal y la versión Pro y entre las características cambiantes entre los dos modelos, la más destacada será la de sus cámaras. Hasta el momento, sabíamos que la versión Pro era más gruesa que la normal debido al sistema de cámaras con el que venía equipado, aunque desconocíamos las características de este.

Hasta que @VNchocoTaco, conocido filtrador de productos Apple, ha publicado a través de su cuenta personal de Twitter los detalles y especificaciones de la cámara del iPhone 14 Pro. Ya sabíamos que este modelo no iba a incluir el tradicional notch, para albergar la cámara frontal y los sensores, sino que iban a estar separados.

Here are the images of the cad file and full measurements of iPhone 14 Pro Max that I obtained. I will share more details about it in the coming newsletter. ???? pic.twitter.com/CTLLVOtgb7 — ShrimpApplePro ???? (@VNchocoTaco) April 4, 2022

Con la última información disponible hemos sabido que, que habrá un True Depth Frontal con forma de píldora con 7,15 mm de ancho y al lado, una cámara perforada que sustituye al tradicional notch de 5,59 mm de ancho. Otra de las novedades es que el iPhone 14 Pro tendrá unos biseles de 1,95 mm, haciéndolos más pequeños que en la versión del iPhone 13 Pro, aumentando así la relación pantalla-cuerpo.

También se ha filtrado que este smartphone será más ancho que su predecesor debido a su cámara principal que ha aumentado su grosor de 3,60 mm a 4,18 mm porque el sensor principal de la cámara pasa a ser de 48 MP.

Aunque estas no son las únicas filtraciones, sino que una cuenta de Weibo bajo el nombre de Fishing 8, ha publicado información relevante sobre este modelo. Este asegura que la cámara tendrá un sensor de 1/13 pulgadas con píxeles más pequeños de 1,22 µm.

Con estas nuevas filtraciones podemos estar bastante seguros que el diseño que se está mostrando será el definitivo que lanzará Apple, que siguiendo los patrones históricos de la compañía se calcula que sea para septiembre, por lo que todavía tendremos que esperar para ver el producto final.