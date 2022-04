Elon Musk podría traer el tan esperado botón de editar a Twitter

Con la llegada del nuevo máximo accionista de Twitter, Elon Musk, a la plataforma social, podría llegar también el botón de editar tuits, una de las funciones más pedidas por los usuarios y que la compañía ha ido retrasando. Hasta ahora.

Los tuits del dueño de Tesla y Space X, Elon Musk, nunca dejan indiferente a nadie y menos todavía después de que ayer saltase que se ha convertido en el máximo accionista de Twitter con una participación del 9,2%. Musk no ha tardado en hacer notar su presencia y en menos de 24 horas vuelve a traer a primera línea un viejo debate: el botón de editar.

A través de un tuit desde su cuenta personal, Musk ha lanzado una encuesta que al principio nadie se ha tomado en serio. En ella preguntaba a los usuarios si querían que Twitter añadiese un botón para editar tuits, ofreciendo dos opciones mal escritas aposta "yse" y "on", sí y no en español. Al principio la gente no le dio más importancia, pero la plataforma se comenzó a revolucionar cuando el CEO de Twitter, Parag Agrawal, mencionó el tuit de Musk y escribió "Las consecuencias de esta encuesta serán importantes. Por favor, vote con cuidado."

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB — Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022

Esto ha provocado que la gente se tome mucho más en serio esta encuesta, y da que pensar que, con la entrada del presidente de Tesla a Twitter, algunas cosas pueden empezar a cambiar. Hasta ahora, la plataforma se había negado a implantar un botón de editar, primero porque Twitter se creó basándose en un servicio de SMS, que no te permite editar el contenido de tu mensaje, y querían mantener ese aspecto.

Pero esto no es lo único, y el propio Jack Dorsey, Cofundador de la plataforma, explicó que añadir un botón de editar tenía sus trabas. Primero porque al habilitar este botón tú podrías escribir un tuit, publicarlo y que alguien lo retuitease y al cabo de una hora podrías cambiar por completo el contenido de dicho tuit y esa persona estaría difundiendo tu nuevo mensaje sin ellos si quiera saberlo.

Por otro lado, muchas personas lo piden para poder editar sus publicaciones si tienen faltas de ortografía o si el enlace a otro sitio no funciona, en este caso la compañía sí que había estudiado dar un minuto desde que se publica para poder editar el tuit, sin embargo, esto significaría que se tendría que retrasar la publicación, algo que tampoco convence a la compañía.

Musk se ha declarado en numerosas ocasiones defensor de la libertad de expresión, uno de los motivos por el que se supone que ha comprado acciones de Twitter, y podría estar presionando, ahora desde dentro, a la plataforma para que cambie algunos aspectos.

De llevarse adelante la introducción del botón de editar, desconocemos cómo será su funcionamiento y qué requisitos tendrá dicha opción. Lo único que sabemos con casi toda seguridad es que con la entrada de Elon Musk a Twitter vamos a ver novedades que antes parecían muy lejanas.