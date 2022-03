La nueva locura de Dyson son unos auriculares con purificador de aire integrado

Los nuevos Dyson Zone son unos auriculares diseñados para capturar contaminación, alérgenos y otras partículas, gracias a una máscara unida al soporte de la cabeza.

Que Dyson lance un purificador de aire no es una sorpresa precisamente, teniendo en cuenta que ya tiene muchos productos que cumplen esa función para el hogar; lo realmente llamativo es que este es portátil, y, además, cumple la función de unos auriculares inalámbricos cualquiera. En efecto, podemos conectarlos a nuestro móvil y disfrutar de nuestra música mientras vamos por la calle, gracias a la cancelación de ruido integrada y a lo que Dyson califica como "sonido de puro y de alta fidelidad".

Por supuesto, la parte que realmente destaca es la máscara, que se encarga de capturar el aire que viene de frente y filtrarlo de cualquier impureza y partícula; lo curioso es que el aire limpio se aplica directamente a nuestro rostro, mientras que el aire sucio sale a través de conductos integrados directamente en los propios auriculares. De esta manera, Dyson afirma que quiere hacer frente a los "problemas urbanos de calidad de aire y contaminación sonora", por una parte con el purificador de aire, y por otra con la cancelación de ruido de los auriculares.

Por lo tanto, hay que aclarar que esta máscara no está diseñada para luchar contra bacterias y virus, y no es un sustituto de las mascarillas. De hecho, la máscara que filtra el aire no está pegada a la cara para evitar la sensación de incomodidad que producen las mascarillas. Dos pequeñas bombas de aire se encargan de aplicar aire fresco al rostro, y podemos configurarlas en cuatro modos diferentes: bajo, medio, alto y automático; en este último, unos acelerómetros integrados en los auriculares serán capaces de detectar nuestros movimientos y de cambiar entre modos de manera automática según nuestras necesidades. Eso significa que, si estamos corriendo por ejemplo, se aumentará el nivel de purificación y de flujo de aire comparado con los modos más bajos, diseñados si estamos simplemente paseando o andando.

En cuanto a los auriculares, Dyson promete una gran calidad de sonido, pese a que este es el primer dispositivo de este tipo que fabrica. Afirma que ha realizado muchas pruebas, tanto técnicas como con personas reales, para encontrar la respuesta de frecuencia y el equilibrio adecuados en los 'drivers' de neodimio. La cancelación de ruido se puede configurar en tres modos: Aislamiento, Conversación y Transparencia, dependiendo de hasta qué punto queramos tapar todo el ruido que nos rodea.

Por el momento, los Dyson Zone no tienen precio ni fecha de lanzamiento. Muy posiblemente no serán los únicos de su tipo, ya que cada vez estamos viendo más productos diseñados para mejorar la calidad del aire que respiramos; como por ejemplo, la Razer Zephyr, una máscara con ventilación integrada y filtros.