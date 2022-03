Buscar en mensajes directos de Twitter ahora es mucho más fácil

Twitter ha anunciado la llegada de la barra de búsqueda integrada dentro los propios mensajes directos con el fin de permitir a los usuarios buscar y encontrar rápidamente conversaciones y personas.

La barra de búsqueda es una de las funciones más utilizadas en muchas apps y plataformas de Internet, estos buscadores nos permiten encontrar palabras, conversaciones, enlaces o personas específicas en nuestro historial de una manera rápida y sencilla.

Con tan solo escribir una palabra clave, podremos subir y subir entre nuestras conversaciones hasta encontrar lo que estábamos buscando. Esta herramienta es muy útil para recordar viejas conversaciones o para demostrar que tú tenías razón porque no sé quién había dicho no sé qué en ese momento.

Twitter ya tenía una barra de búsqueda integrada en su app en todas sus versiones, pero era una barra de búsqueda general para cualquier contenido, perfil o tema que se había publicado en la plataforma. Ahora, han habilitado otro buscador específico para los mensajes directos.

Ha sido a través de su cuenta de Twitter Support desde dónde han anunciado esta nueva función. La decisión de implementar una barra de búsqueda viene debido a las peticiones de los usuarios para que la compañía la añadiera, ya que es bastante útil y comúnmente utilizada en otros servicios como puede ser WhatsApp.

We know you've been waiting for the option to search your DMs



Now you can use the search bar in your inbox to find specific messages using keywords and names. pic.twitter.com/A41G8Y45QI