El primer móvil de Nothing es oficial: cuándo llegará y qué tendrá de especial

Nothing ha presentado oficialmente su primer smartphone, el phone (1), con que el que pretende seguir el camino propio en el sector tecnológico que inició con sus auriculares inalámbricos.

Nothing fue fundada por Carl Pei, que estuvo detrás del éxito de OnePlus, pero inicialmente se centró en lanzar unos auriculares, los Nothing ear (1). Después de anunciar una ronda de financiación de 70 millones de dólares y la colaboración con Qualcomm a principios de mes, hoy Pei ha confirmado que, finalmente, su nueva compañía lanzará su propio smartphone.

No hay mucho que sepamos de este nuevo dispositivo, más allá de algunos detalles. El primero es el nombre, phone (1) que sigue los pasos de los ear (1), que ya tenían una nomenclatura algo extraña y original.

La intención con el phone (1) es seguir la misión inicial de Nothing, afirma Pei, creando un ecosistema abierto y continuo; eso indica que el teléfono es sólo la segunda pieza del puzle, y que podemos esperar más productos de Nothing, pero también que espera integrar productos de otras marcas líderes, incluyendo la 'competencia': Pei adelantó que podremos usar los AirPods sin problemas, o incluso conectar nuestro Tesla.

Sorprendentemente, Carl Pei usó parte de la presentación para criticar a Apple y a su ecosistema cerrado, dejando claro que la idea de Nothing es más abierta y centrada en lo que quiere el usuario.

Siguiendo esa línea, el phone (1) usará el sistema operativo Nothing OS, pero en realidad no añadirá mucho a Android puro, más bien al contrario, parece que quitará elementos innecesarios; las modificaciones se realizarán para quedarnos con lo "esencial" del sistema operativo para una experiencia "rápida, fluida y personal". Se usará una memoria caché para mantener las apps que usamos abiertas, y cerrar las que no usamos para que no usen recursos. Las animaciones se han limitado, y se han tomado decisiones de diseño minimalistas, como un reloj que se mantiene siempre en el mismo sitio tanto en la pantalla de bloqueo como en la pantalla de inicio.

Se espera que el diseño original sea una parte fundamental del phone (1), tanto en el aspecto exterior del dispositivo como en el sistema operativo, que usará fuentes, colores y elementos gráficos personalizados. Los iconos han sido diseñados inspirados en la matriz de LEDs que ya vimos en los auriculares ear (1); el código morse y los osciladores han inspirado el diseño de sonido.

Curiosamente, la experiencia de Nothing OS se podrá usar en smartphones de otras marcas gracias al lanzamiento de un 'launcher' en abril que servirá como una vista previa a lo que está por llegar. El sistema Nothing OS recibirá 4 años de actualizaciones, igualando al líder en este aspecto, Samsung.

Nothing ha ganado la colaboración de Qualcomm para las entrañas del dispositivo, aunque no ha especificado el modelo concreto de chip que usará, es de esperar que sea el nuevo Snapdragon 8 Gen 1 que ya está siendo usado en móviles de gama alta.

Youtube Video

El Nothing phone (1) llegará al mercado el próximo verano, pero por ahora no hay fecha de lanzamiento definitiva; ni siquiera se ha mostrado una imagen del móvil. Mientras tanto, Nothing ha anunciado que abrirá una nueva ronda de inversión comunitaria de 10 millones de dólares, que permitirá que los seguidores de la marca participen y tengan acceso a una comunidad privada con beneficios e información exclusiva de los próximos dispositivos. La ronda de inversión dará comienzo el 5 de abril en nothing.tech.