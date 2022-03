Cuidado con actualizar tu Mac: el nuevo macOS 12.3 está bloqueando algunos modelos

La última versión de macOS, la 12.3, está afectando al funcionamiento de algunos portátiles y ordenadores, y los usuarios por el momento no tienen solución.

El nuevo macOS 12.3 llegó esta semana, al mismo tiempo que iOS 15.4 para dispositivos iPhone. La gran novedad del sistema es la llegada de una de las funciones más esperadas, el Control Universal que permite conectar una tablet iPad y controlarla con el teclado y el ratón del ordenador. Es algo que Apple prometió el año pasado, pero que hasta ahora no ha podido implementar.

Sin embargo, ya sea por las prisas o por otra razón, macOS 12.3 ha resultado ser una versión muy inestable, que está provocando todo tipo de errores. Afortunadamente, no todos son graves, y en muchos casos los usuarios sólo ven mensajes de error; otros, en cambio, ven cómo el sistema se reinicia constantemente sin poder hacer nada.

Pero lo peor lo están sufriendo los usuarios que han visto cómo su Mac deja de encenderse. En este caso, parece que afecta a sistemas MacBook Pro de 14 o 16 pulgadas a los que les hayan reemplazado piezas, o al menos eso parece ser lo único que tienen en común los usuarios que sufren los casos más graves.

Estos usuarios reportan que intentaron actualizar desde macOS 12.2.1, pero que la instalación falló y se mostró un mensaje de error, y que el sistema de arranque se corrompe si intentan instalar la actualización otra vez; si hemos hecho eso, ya no hay manera de recuperar manualmente el sistema, incluso si usamos un segundo Mac. El único método que parece funcionar es descargar manualmente macOS 12.2.1 e instalarlo con un segundo Mac con Apple Configurator 2, con el Mac en modo DFU. Eso debería actualizar el firmware de iBoot. Por el momento, Apple no ha realizado ninguna declaración pública, ni ha retirado macOS 12.3.

¿Cómo es posible que a Apple se le haya pasado algo tan grave como un 'bug' que corrompe el arranque? El desarrollador Hector Martin tiene un 'culpable': el nuevo Mac Studio. Para impedir que la existencia del nuevo ordenador se filtrase, Apple trabajó en paralelo con dos versiones de su sistema operativo; de esa manera, los usuarios de las betas no pueden ver referencias al nuevo modelo. Es muy posible que haya habido un problema a la hora de unir código de ambas versiones, algo que podemos ver porque los números de versiones de las betas y la versión final no coinciden. Saber esto es poco consuelo para los que se han quedado sin portátil, pero al menos refleja el absoluto secretismo con el que trabaja Apple, no sólo de cara al exterior sino también de manera interna.